Eğitimcilere çocuk koruma sempozyumu verilecek

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından eğitimcilere yönelik çocuk koruma alanında düzenlenen ‘Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu’ bu yıl ikinci kez tüm eğitimcileri buluşturuyor. SEV Amerikan Koleji’nin (SAC) Çekmeköy’deki kampusunda, 29 Şubat’ta gerçekleşecek sempozyuma, anaokulundan liseye tüm kademelerde çalışan eğitimciler, kayıt yaptırarak ücretsiz katılabilecek. Sempozyum bu yıl ‘Sosyal Medya ve Çocuk’ temasıyla gerçekleştirilecek. Paris VII Üniversitesi’nden Psikanalist Serge Tisseron’un ana konuşmacı olduğu sempezyum; anaokulundan, liseye dek tüm eğitim düzeylerinde çalışan öğretmen, psikolojik danışman ve eğitim yöneticileri ile ruh sağlığı çalışanlarının katılımına açık olacak.