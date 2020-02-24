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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 24.02.2020 - 12:06,Son Güncelleme:/

Eğitimcilere çocuk koruma sempozyumu verilecek

Anaokulundan liseye tüm kademelerde çalışan eğitimciler için yapılan ‘Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu’, 29 Şubat’ta yapılacak. Eğitimcilerin ücretsiz olarak katılabileceği sempozyumun bu yılki teması ‘Sosyal Medya ve Çocuk’ olarak belirlendi.

Eğitimcilere çocuk koruma sempozyumu verilecek
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Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından eğitimcilere yönelik çocuk koruma alanında düzenlenen ‘Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu’ bu yıl ikinci kez tüm eğitimcileri buluşturuyor. SEV Amerikan Koleji’nin (SAC) Çekmeköy’deki kampusunda, 29 Şubat’ta gerçekleşecek sempozyuma, anaokulundan liseye tüm kademelerde çalışan eğitimciler, kayıt yaptırarak ücretsiz katılabilecek. Sempozyum bu yıl ‘Sosyal Medya ve Çocuk’ temasıyla gerçekleştirilecek. Paris VII Üniversitesi’nden Psikanalist Serge Tisseron’un ana konuşmacı olduğu sempezyum; anaokulundan, liseye dek tüm eğitim düzeylerinde çalışan öğretmen, psikolojik danışman ve eğitim yöneticileri ile ruh sağlığı çalışanlarının katılımına açık olacak.

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