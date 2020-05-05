Eğitimcilerden öğrencilere LGS-YKS önerileri

'KALAN SÜRE İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ'

8 ve 12’nci sınıfın ikinci dönem konularının sınav kapsamında yer almamasının öğrenciler için avantaj olduğunu söyleyen Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, şöyle konuştu: “Öğrenciler kalan süreyi iyi değerlendirerek başarı oranını artırabilirler. Daha az konuyla sınava hazırlanma avantajı da var. Ancak bu bir sıralama sınavı olduğu için, sıralamanın doğru yapılması nedeniyle daha zor bir sınav da öğrencileri bekliyor. Sadece bu defaya mahsus YKS ile ilgili süre ve puan kararları öğrenciler için çok büyük bir avantajdır. LGS’ye hazırlanan öğrencilereyse her hafta en az 2 deneme sınavı çözmelerini tavsiye ederim. Deneme sınavından sonra çözemediği, yanlış yaptığı soruları tespit edip bu soruların çözümünü öğrenmeliler. Deneme sınavında hangi konudan soru çözemiyor ise o konuları tekrar etmeliler. Bu kısa süreyi verimli kullanabilirlerse bu sene yapılacak sınavdan daha başarılı şekilde çıkabilirler.”

'ÇALIŞMALARINIZI ERTELEMEYİN'

Öğrencilerin çoğunun çalışmayı, sınavlara hazırlanmayı, soru çözmeyi, öğrenmeye yönelik sorumluluklarını ertelediğine dikkati çeken Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, YKS tarihlerinin yeniden belirlenmesinin ardından öğrenci ve velilere önerilerini şöyle sıraladı: “Erteleme davranışını düşük motivasyon, kaygı, kendine inanmama, mükemmeliyetçilik, düşük öz denetim gibi pek çok faktör etkileyebiliyor. Sınavın yeniden hazirana alınması, öğrencilerimizin yeniden zaman ve çalışma planı yapmalarını gerektiriyor. Kuralcı, dakik, her şeyi kitabına göre yapmaya eğilimli, yargısal kişilik özelliğine sahip öğrenciler, hızlı değişime ayak uydurmakta zorlanabiliyor. Daha çok kaygı ve baskı yaşıyor. Bu tip öğrenciler muhtemelen ders çalışma programı yapan, çözdüğü soruları not alan, yazarak çalışan, yapılacaklar listesi olan düzenli ve kararlı bir şekilde çalışan öğrenciler. Ancak bu düzen ve kararlılık, olumsuz duygularını yönetme konusunda onları zorlamamalıdır. Sınav hazırlık sürecinde olan öğrencilerimizin sürece hızlı adaptasyonu önem taşıyor.”

'MEB’İN ÖRNEK SORULARI ÇÖZÜLMELİ'

LGS’ye hazırlanan öğrencilerin, önlerindeki 45 günlük süreyi doğru değerlendirmeleri ve süreci daha verimli yönetmeleri konularına yoğunlaşmaları gerektiğinin altını çizen Nesibe Aydın Okulları tarafından şu öneriler verildi:

“Araştırmalar, ulusal sınavlarda son bir ay içerisinde gösterilen performansın başarıyı artıracağını gösteriyor. Bu nedenle, bu süreçte bütün dersler önemsenmeli, birinci dönem kazanımlarına yönelik sürekli tekrarlar yapılmalı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın son üç yıldır yayınladığı örnek soruların hepsi çözülmelidir. Öğrencilerimiz; evde kaldığı süre zarfında tıpkı okuldaymış gibi bir program hazırlamalı, okul zamanı kaçta kalkıyorsa aynı saatte kalkmalı, uyku ve yemek düzenini bozmamalı, arada balkona çıkmalı, güneşle temas kurmalı ve fiziksel aktiviteler yapmalı. Bunların yanı sıra sınav pratiği yapmak için, nitelikli kaynaklar kullanmaya dikkat edilmeli.”