Eğitim teknolojisinin Start-up merkezi açılıyor

Türkiye'de uzun yıllardır hibrit eğitim modelini uygulayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), tamamen teknolojik gelişim üzerine kurduğu özel binada, dijital eğitimin merkezi olarak faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Türkiye ve dünyadaki uzaktan eğitime de katkı sunacak BAU Hibrit Eğitim Merkezi, dünyada eğitim teknolojisinde Start-up merkezi olacak.

Uzaktan Eğitim ve Hibrit Eğitim Merkezi’nde iki adet hibrit sınıf, bilgisayar laboratuvarı, camlı sınıf, sanal sınıf, akıllı sınıf, stüdyolar ve ortak çalışma alanı bulunuyor. Öğrenciler hibrit sınıflara ve bilgisayar laboratuvarına hem internet aracılığıyla bağlanabiliyor hem de fiziksel olarak katılım sağlayabiliyor. Dokunmatik projeksiyonlar sayesinde ise görüntü ve ses tahtaya yansıtarak, sınıfın camlarına öğrenciler tarafından yazılar yazabiliyor.



SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Hibrit ve sanal sınıfların bulunduğu odalardan birinde kullanılan sistem Harvard ile aynı prensibe sahip. Öğrenciler sınıfa yerleştirilmiş üç büyük sanal ekrana bağlanıyor. Aynı zamanda sınıfta fiziksel olarak da bir akademisyen bulunuyor ve kullandığı tabletten odayı yönetiyor. Sanal sınıfın bir başka özelliği ise kapılara yerleştirilmiş tabletlerle rezervasyon yaptırma imkanı sunması. Böylece dolu olan odalarda kırmızı ışık yanıyor ve içeride olan akademisyenin ismi gözüküyor.

Kurulan stüdyolarda Green Box ve Prob Box uygulamaları kullanılıyor. Bu uygulamalar sayesinde ders konusuna uygun malzemeler seçilebiliyor ve yer değiştirebiliyor. Akademisyen anlattığı konuyu pekiştirmek adına dilediği materyalleri yerleştirerek stüdyo ortamı oluşturabiliyor.