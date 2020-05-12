Eğitim süresi 11 milyon dakika

Türkiye genelinde uzaktan eğitim programına tam zamanlı olarak başlayan Bilfen Okulları bugüne kadar 6 bine yakın içerik üretti. Evden eğitimin 6.haftasında uzaktan eğitim platformunda temel derslerin yanında yabancı dil, kodlama ve robotik, müzik ve görsel sanatlar derslerinde yüzlerce içerik yayınlayan kurumun eğitim süresi 11 milyon dakikaya ulaştı. Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, fiziksel ortamdan dijital ortama geçerken öğretmen faktörünü kaybetmediklerini dile getirerek şunları söyledi:

“Uzaktan eğitime yönelik içeriklerde; online ders anlatımlarından online sınavlara, online veli seminerlerinden online veli toplantılarına, online zümre toplantılarından online öğretmenler kurullarına uzanan bir sanal okul oluşturduk. Bir yandan akademik takvim devam ederken bir yandan da öğrencilerimizin evde güzel vakit geçirebileceği, bir yandan yeni bilgiler edinirken bir yandan ise eğlenebilecekleri birbirinden renkli uygulamalı ders içerikleri ürettik. Öğrencilerimiz görsel sanatlardan enstrüman eğitimine, sabah sporundan kodlama eğitimlerine kadar birçok farklı alanda çalışmalarına evlerinden devam ediyorlar.”

LGS HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

8'inci sınıf öğrencileriyle LGS hazırlıklarını online süreçte de devam ettiren kurum, öğrencilerine düzenli olarak online sınavlar düzenliyor. Bilfen Okullarında kullanılan 'Bilfen Akademi', 'Evdeki Öğretmen' gibi platformlarda öğrencilerin LGS ye eksiksiz olarak hazırlanmaları sağlanıyor.