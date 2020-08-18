Eğitim sendikaları: ‘Mesleki eğitim uzaktan yapılsın’
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen mesleki eğitim seminerlerinin 24-28 Ağustos arasında yüz yüze yapılacağını açıklamasına sendikalar tepkili.
Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen öğretmenlere mesleki eğitim seminerlerinin yüz yüze değil, çevrimiçi olarak verilmesini istedi:
YÜZ YÜZE RİSKLİ OLUR
Orhan Yıldırım ( Eğitim- İş Genel Başkanı): Her okulda 60 ila 100 öğretmen bir araya getirilecek. Bu salgın sürerken hiç de zorunlu olmayan bir uygulama ve risk taşıyan bir adım olur.
MESAFE KORUNAMAZ
Feray Aytekin Aydoğan (Eğitim-Sen Genel Başkanı): Okul binaları, toplantı salonları fiziksel mesafenin korunması için yeterli mi? COVID-19 meslek hastalığı olarak kabul edilecek midir? Asıl olan sağlık hakkıdır ve sağlık hakkının telafisi olmaz.
ERTELEMEK DE SEÇENEK
Talip Geylan (Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı): MEB, haziran seminerlerini çevrimiçi yaptı. Yine aynı şekilde vaka sayılarındaki artışı göz önünde tutarak mesleki eğitim seminerlerini ya 21 Eylül’den önceki haftaya ertelemeli ya da bu seminerleri çevrimiçi olarak vermeli.
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