Eğitim-öğretimde son gelişmeler

Türkiye'de mart ayında ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından okullar önce bir hafta tatil edildi. Ardından 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı dersler yapıldı. Hem öğretmenler hem öğrenciler hem de veliler için yeni bir deneyim olan uzaktan eğitim, artık hayatının bir parçası haline geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre salgın sonrasında da uzaktan eğitim, eğitim yaşamının önemli bir unsuru olmaya devam edecek. Üniversiteler de geçtiğimiz bahar dönemini uzaktan eğitim yöntemleriyle tamamladı. Normal şartlarda 1 Ekim itibariyle açılabilecek olan üniversitelerin çoğu güz döneminde yine uzaktan eğitim yapacak. Eğitimin her kademesinde dijital ağların kullanımının büyük oranda artması siber güvenliğin önemini de artırıyor. Bu süreçte öğrencilerin ve ailelerin siber güvenlik konularına da dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar uzaktan eğitim saatlerinin örgün eğitimden daha kısa olması gerektiği görüşünde. Eğitim yaşamı pandemi nedeniyle uzaktan eğitim uygulamalarıyla devam ettikçe eğitim dünyası da her geçen gün yeni deneyimler kazanıyor. Uygulamalar sürekli ve hızlı bir gelişim içinde. İşte uzaktan eğitimde öğrencileri bu yıl bekleyenler:

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMLERİ

Uzaktan eğitim senkron (eşzamanlı), asenkron (farklı zaman) ve harmanlanmış olarak yapılabiliyor. Öğrenciler bu yıl da farklı uzaktan eğitim yöntemleriyle karşılaşacaklar. Geçtiğimiz dönem bazı üniversiteler derslerin nasıl işleneceği konusunu hocaların inisiyatifine bıraktı. Hem senkron hem de asenkron ders işleyenler oldu. İlk ve ortaokul ile lise kademelerinde de benzer uygulamalar görüldü. Öğrenciler, televizyon ve EBA içerikleriyle asenkron bir eğitim alırken canlı derslerle birlikte senkron bir şekilde de eğitim öğretimlerini sürdürdü. Öğrencilerin bir kısmının sınıfta dersi dinlediği bir kısmının ise aynı dersi bilgisayar aracılığıyla canlı olarak takip ettiği modele ise harmanlanmış eğitim modeli deniyor. Yüz yüze eğitime başlayan ilkokul 1’inci sınıfların eğitiminde bu yöntem 21 Eylül’den itibaren kullanılmaya başlandı.

TV PROGRAMI HAFTALIK YAYINLANIYOR

MEB, okulların tatil edilmesiyle birlikte TRT ortaklığıyla EBA TV’leri hayata geçirdi. EBA TV’in ilkokul, ortaokul ve lise kanallarının haftalık programı bakanlık tarafından duyuruluyor. Program, uzaktanegitim.meb.gov.tr ve MEB’in sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. Yeni döneme kadar yapılan çalışmalarda TRT EBA TV için 10 stüdyoda 674 öğretmenle 3 bin 358 ders ve etkinlik çekimi yapıldı. Bir dersin yapılma süreci yaklaşık beş gün sürdü.

EBA İNTERNETTE SINAVA HAZIRLIK

Öğrenciler yeni dönemde de EBA üzerinden çalışmalarına devam edebilecek. İçerikler genişletildi. eba.gov.tr’den öğrenciler konu anlatım videoları, deneme sınavları ve testlere ulaşabilecek. EBA Akademik Destek ve EBA Mesleki Gelişim içerikleri de kullanıma sunuldu.

23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında EBA Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10’uncu site, dünyada da en çok ziyaret edilen üçüncü eğitim sitesi oldu.

SINAVLAR OKULDA YAPILACAK

Ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündemde. Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre, ilkokulda sınav olmayacak, sınav muhatabı olan ortaokul ve lise öğrenciler için sınavlar okullarda yapılacak. Öğrencilerin aynı gün okulda bulunmamaları için randevulu bir sistemle sınav yapılması planlanıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavlar bu yıl da haziranda yapılacak.

ÜNİVERSİTELER DE ONLINE EĞİTİMDE

Üniversiteler 1 Ekim’den itibaren açılacak. Sağlık Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda birçok üniversite güz döneminde uzaktan eğitim yapma kararı aldı. Fakültelerin ya da bölümlerin durumlarına göre farklı ders işleme yöntemleri kullanılabilecek.

ÖDEVLERLE DESTEKLENEBİLİR

Uzmanlar uzaktan eğitimin ödevlerle ve çalışmalarla da desteklenebileceğini söylüyor. Öğretmenler, EBA üzerinden öğrencilere ödev verebiliyor ve ödevlerin kontrolünü yapabiliyor. Üniversitelerde ise ödev, proje gibi çalışmalar ölçme değerlendirme yöntemi olarak da kullanılabiliyor.

CANLI DERSLER İÇİN ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

Senkron bir şekilde ders işlemeyi sağlamak için EBA’nın altyapısın güçlendirildiği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarına göre, aynı anda 1 milyon öğrenci canlı sınıfla ders işleyebilecek. Her öğrenci EBA platformu üzerinden kendi sınıfında canlı derse katılabilecek. Öğretmen ve öğrenciler sınıf ortamında olduğu gibi senkron ders yapabilecek ve anlık etkileşim içinde olabilecek.

ÖĞRENCİLER MÜFREDATIN TAMAMINDAN SORUMLU

Bu yıl müfredat içeriği seyreltilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarına göre bu sene ilk ve ortaokullar ile lise öğrencileri, bu müfredattan sorumlu olacaklar. Geçtiğimiz dönem ölçme değerlendirme konusunda öğrenciler ‘yüz yüze olmayan eğitimden muaf’ sayılmıştı. Ancak bu yıl böyle bir uygulamanın olmayacağı açıklandı. Bu dönemde öğrenciler ölçme değerlendirme açısından da uzaktan eğitimde gördükleri konularla ilgili sorumluluk sahibi olacaklar.

UZAKTAN EĞİTİMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Günceli takip edin: Uygulamalar özellikle güvenlik nedeniyle yeni güncellemeler getirebilirler. Son sürümlerini takip etmekte yarar var.

Kontrolü elden bırakmayın: Aileler ara sıra çocuklarının zararlı içeriklere erişip erişmediklerini kontrol etmeli, internet geçmişlerine göz atmalı.

Sahte sitelere dikkat: Doğru sayfaya girdiğinizden emin olun ve internet şifrenizi kullanın.

Dosyaları yedekleyin: Herhangi bir aksilikte dosyalarınızı kaybetmemek için yedekleyin.

Kamerayı es geçmeyin: Ekran görüntünüzde özenli olmaya ve arka planınızda dersin dikkatini dağıtacak hangi bir unsur olmamasına dikkat edin.

Güçlü şifreler oluşturun: Karşınıza çıkan her bağlantıyı tıklamayın. Özellikle sosyal medya hesaplarınıza ve e-postanıza gelen mesajlarda bu hataya düşmemeye özen gösterin. Siber saldırılara karşı alınacak önlemler arasında güçlü şifreler oluşturmak da var. Büyük küçük harf, rakam ve noktalama işaretlerinden oluşan uzun ve güçlü parolalar kullanmaya dikkat edin.