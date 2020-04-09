Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Mart’ta yapılan 2020-MEB-EKYS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sonuçların eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.