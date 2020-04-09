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Eğitim
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 15:28,Son Güncelleme:/

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı.

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Mart’ta yapılan 2020-MEB-EKYS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sonuçların eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

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