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Eğitim kampusuna adı verilen Sancar: 'Gururluyum, minnettarım'

#Aziz Sancar#Kampus#BİLSEM
Eğitim kampusuna adı verilen Sancar: Gururluyum, minnettarım

Adını taşıyan eğitim kampusunun açılışına katılmak için şubatta Ankara’ya gelecek olan Nobel ödüllü Türk biliminsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, “Bu benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Tüm Türkiye sathında çeşitli kurumlara adımı veren büyük Türk milletine sonsuz sevgi ve minnettarlığımı iletirim” dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca Ankara'da yapımı tamamlanan, içerisinde Bilim ve Sanat Eğitim merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan eğitim kampusuna adı verilen Prof. Dr. Aziz Sancar, yazılı bir açıklama yaptı. Son 6 yılda Türkiye ve Kosova'dan Doğu Türkistan'a kadar uzanan büyük Türk dünyasında birçok eğitim, araştırma ve sağlık kurumuna adının verildiğini ifade eden Sancar, özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

‘BİR BİLİMİNSANI OLARAK...’

"Bu benim için bir bilim insanı olarak ve Türk dünyasının Batı ülkelerinde bir temsilcisi olarak büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu girişimler aynı zamanda ülkemin, Türk dünyasının eğitim ve bilime verdiği önemin bir göstergesi olarak beni çok sevindirmiştir. Bana bu onuru ve mutluluğu layık gören Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e müteşekkirim. Aynı şekilde, yeni keşfedilen birkaç bitki ve böceğe adımı veren Türk meslektaşlarıma teşekkür ederim. Her şeyden öte Iğdır'da bir anaokuluna ve Şırnak'ta bir laboratuvara adımı veren kardeşlerime ve memleketim Mardin'den İzmir'e uzanan tüm Türkiye sathında çeşitli kurumlara adımı veren büyük Türk milletine sonsuz sevgi ve minnettarlığımı iletirim. Bana olan sevgi ve verdiğiniz onura layık olmaya çalışacağım."

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AR-GE MERKEZİ OLACAK

Aziz Sancar Eğitim Kampusu, AR-GE merkezi olarak tasarlanacak, lise düzeyindeki tüm öğrencilerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmelerini sağlayacak.

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#Aziz Sancar#Kampus#BİLSEM

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