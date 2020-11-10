Eğitim Gönüllüleri 10 bin çocuk için koştu

25’inci yılında İstanbul Maratonu’na Türkiye’nin dört bir yanından 24 Etkinlik noktası ve gönüllüleri başta olmak üzere 100’den fazla koşucusu ve 29 kurumun desteği ile toplam 456 eğitim dostuyla ‘Bir Çocuk Değişsin, Türkiye Gelişsin’ projesiyle katılan TEGV, maraton sonunda toplanacak bağışlarla 10 bin çocuğu daha nitelikli eğitim desteğiyle buluşturmayı hedefliyor.

Bu yılki maratonda TEGV Yönetim Kurulu Üyelerinden, Cengiz Solakoğlu, Prof. Dr. Levend Kılıç, H. Hüsnü Okvuran, Alp Öğücü, Elif Dilmen ve Meltem Bakiler Şahin sanal ortamda koşarak; TEGV Mütevelli Heyeti Üyelerinden Dr. Erkan Koyuncu bisiklete binerek; Doç. Dr. Itır Erhart ise 42 kilometre maraton koşarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden vakfın kurucusu ve Onursal Başkanı Suna Kıraç anısına adımlarını atıp, pedal çevirerek bağış toplamak üzere kampanya açtı.

TEGV, 8 Kasım’da yaptığı canlı yayınla tüm koşucularını ZOOM üzerinden bir araya getirdi ve Türkiye’nin her yerinden yayına bağlanan koşucular coşkularını birbirleriyle paylaşma imkânı buldu. 12 yıldır aralıksız katıldığı maratonlarda TEGV koşucularının topladığı bağışlarla bugüne dek 86 bin çocuk eğitim desteğine kavuştu.