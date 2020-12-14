Eğitim Felsefesi nedir? Eğitim Felsefesi temel kavramları ve temsilcileri hakkında bilgi

Eğitim felsefesinin müfredatı tüm dersleri kapsar. Okulun ve öğretmenlerin çok daha iyi eğitim vermesi için kuramlar geliştirilir. Teori - pratik karşılaştırması yapılarak sonuç alınamayan eski sistemlerin yerine yenisi getirilir.

Eğitim Felsefesi Nedir?

Eğitim felsefesinde dört farklı akım vardır. Bu akımlar, eğitimin temel ilkelerini oluşturur.

1- Esasicilik -

Bu akım eğitimin başarılı olması için bazı ''esasların'' yerine getirilmesi gerektiği görüşüne dayalıdır. Bu nedenle ''esasicilik'' adı verilmiştir. Eğitim ve öğretimde klasik metotların uygulanması gerektiğini öne süren eğitmenler tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. Yenilikçi değil normatif bir yapıya sahiptir. Örneğin, diğer akımlarda ezberci öğretim modeli terk edilirken, esasicilikte ezberlemek ve tekrar yapmak eğitimin temelini oluşturur.

Ana dersler tarih, matematik ve fen bilimleridir. Bu akıma göre verilen eğitimin hedefi sonuca ulaşmaktır. Temel beceriler arasında okumak ve yazmak yer alır. Diğer akımlara göre çok daha disiplinli bir yapıda olan esasicilik, birçok ülkede tercih edilen bir yöntem değildir.

2- Yeniden Kurmacılık -

Özellikle Avrupa okullarında uygulanan yöntemdir. Modern bir yapıya sahip olup yeniliklere açıktır. Yeniden kurmacılık akımında öğrencinin ezberleyerek değil eğlenerek öğrenmesi esas alınır. Müfredata yeni eklenmiş olan bir ders ya da konudan randıman alınmıyorsa, konu müfredattan çıkarılıp yerine yenisi getirilir.

Teknolojiden en çok faydalanan eğitim felsefesi modelidir. Amaç, bireyler üzerinden toplumu eğitmek ve çok daha huzurlu - başarılı bir toplum inşa etmektir. Temel prensipleri arasında ''sorgulamak'' ve ''araştırmak'' yer alır. Özellikle 1950 yılından sonra Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde uygulanmaya başlamıştır. Toplumsal sorunların ancak akılcı ve analitik yaklaşımlarla çözülebileceğini savunan Yeniden Kurmacılık realizm ve varoluşçuluk akımlarından etkilenmiştir.

3- İlerlemecilik -

Ünlü filozof Heraklietos'un ''Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir'' sözünün eğitime uyarlanmış halidir. İlerlemecilik akımında ''mutlak doğru'' ve ''klasik eğitim'' kavramları yoktur. Eğitim sistemi, tıpkı toplumsal düzen ve şartlar gibi kendisini sürekli yenilemelidir. Bu bakımdan Esasicilik akımının zıddı olan İlerlemecilik felsefesinin ilkeleri pragmatizm ile benzerlikler taşır. Deneme- yanılma yöntemi ve deney de sık kullanılan yöntemler arasında yer alır.

4- Daimicilik -

Evrensel ilkelere dayalı eğitim felsefesi modelidir. Daimicilik akımında edebiyat, dil bilgisi, tarih ve felsefe gibi sözel ağırlıklı derslere öncelik verilir. Bu akımı destekleyen eğitmenlere ve düşünürlere göre, öğrencilere öncelikli olarak iş yaşamında ve sosyal hayatlarında yardımcı olacak bilgiler öğretilmelidir.

Eğitim Felsefesinin Temel Kavramları

Eğitim felsefesinin temel kavramları arasında üç yaklaşım modeli vardır. Bunlardan ilki ''Normatif'' olarak tanımlanır. Özellikle esasicilik akımının kullandığı bu modelin diğer adı Preskiptif'tir. Analitik yaklaşım ise Daimicilik ve İlerlemecilik disiplinlerinin temelini oluşturur. Çözüm odaklı bir eğitim sistemi ile istenilen başarıya daha kısa sürede ulaşılacağı görüşü esastır. Eleştirel yaklaşım ise en çok Yeniden Kurmacılık akımının kullanılır.

Eğitim Felsefesi ve Temsilcileri

Eğitim felsefecilerinin başında İngiliz Alfred North Whitehead yer alıyor. Aynı zamanda Süreç Felsefesinin kurucusu olan North Whitehead'in en ünlü eseri ''Eğitimin Amaçları: Eğitimde Reform Çağrısı'dır.'' Yazar bu kitabında İngiltere'nin eğitim sistemini eleştirmiştir. Eğitim felsefesinin diğer temsilcileri ve en önemli eserleri şunlardır:

Bertrand Russell - Sorgulayan Denemeler - Bilimsel Bakış

Barry Sanders - Öküzün A'sı -

Nel Noddings - Eğitim Felsefesi