Eğitim dünyasını yasa boğan kayıp

İzmir ziyaretinin ardından koronavirüs testi pozitif çıkan Nurullah Dal, üç hafta önce hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleşen Dal önceki gün entübe edildi ancak sabaha karşı hayatını kaybetti. Dal’ın ölümü ailesi ve yakınlarının yanı sıra özel okul dünyası ile eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yayınladığı taziye mesajında, “Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun” dedi. TÖZOK Onursal Başkanı Rüstem Eyüboğlu ise, “Üniversitede talebemdi. Can parçam gitti. Çok değerli bir genci toprağa veriyoruz” diye konuştu.