Eğitim dünyasını yasa boğan kayıp
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal (54), depremin ardından yaptığı İzmir seyahatinde yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. TÖZOK’ta 2017 yılından itibaren başkan olan Dal, 68 yıllık derneğin 18’inci başkanıydı.
İzmir ziyaretinin ardından koronavirüs testi pozitif çıkan Nurullah Dal, üç hafta önce hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleşen Dal önceki gün entübe edildi ancak sabaha karşı hayatını kaybetti. Dal’ın ölümü ailesi ve yakınlarının yanı sıra özel okul dünyası ile eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yayınladığı taziye mesajında, “Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun” dedi. TÖZOK Onursal Başkanı Rüstem Eyüboğlu ise, “Üniversitede talebemdi. Can parçam gitti. Çok değerli bir genci toprağa veriyoruz” diye konuştu.
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