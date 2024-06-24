'Eğitim bilgisi' güncelleme süreci başladı

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ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; adaylar eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata varsa, mezun oldukları ya da olacakları ortaöğretim kurumları ile iletişime geçerek Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden gerekli düzeltmeleri yapabilecek. Düzeltmelerin ayrıca https://ais.osym.gov.tr adresinden adaylar tarafından onaylanması gerekiyor. Eğitim bilgisi MEB e-Okul sistemine eklenemeyecek durumda olan adaylar, bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirip, sonrasında AİS üzerinden onaylayacak. Bu adayların işlem yapabilmesi için KKİS aynı tarihlerde okul müdürlüklerine açılacak. Tüm işlemler 28 Haziran saat 16.00'da sona erecek. Adayların ya da ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM’ye yapacakları talepler kabul edilmeyecek.

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ONAYLANMAZSA EN SON BİLGİ KULLANILACAK

“YKS’ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor” denilen açıklamada, 28 Haziran’da saat 16.00'dan sonra yapılan güncellemelerin geçerli olmayacağı belirtildi. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplamalarında adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında bulunmaması durumunda en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.