×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitim'Eğitim bilgisi' güncelleme süreci başladı

'Eğitim bilgisi' güncelleme süreci başladı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#Eğitim Bilgisi#KKİS
Eğitim bilgisi güncelleme süreci başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 11:48

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak eğitim bilgilerini güncelleme işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, 24-28 Haziran tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden eğitim bilgilerini kontrol edip güncelleyebilecek.

Haberin Devamı

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; adaylar eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata varsa, mezun oldukları ya da olacakları ortaöğretim kurumları ile iletişime geçerek Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden gerekli düzeltmeleri yapabilecek.  Düzeltmelerin ayrıca https://ais.osym.gov.tr adresinden adaylar tarafından onaylanması gerekiyor. Eğitim bilgisi MEB e-Okul sistemine eklenemeyecek durumda olan adaylar, bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirip, sonrasında AİS üzerinden onaylayacak. Bu adayların işlem yapabilmesi için KKİS aynı tarihlerde okul müdürlüklerine açılacak. Tüm işlemler 28 Haziran saat 16.00'da sona erecek. Adayların ya da ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM’ye yapacakları talepler kabul edilmeyecek.

Haberin Devamı

ONAYLANMAZSA EN SON BİLGİ KULLANILACAK
“YKS’ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor” denilen açıklamada, 28 Haziran’da saat 16.00'dan sonra yapılan güncellemelerin geçerli olmayacağı belirtildi. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplamalarında adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında bulunmaması durumunda en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖSYM#Eğitim Bilgisi#KKİS

BAKMADAN GEÇME!