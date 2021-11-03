Eğitim bakanları İstanbul'da buluşuyor

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Türk Konseyi 8'inci Zirvesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 12 Kasım'da İstanbul'da yapılması planlanıyor. Türk Konseyi Dönem Başkanlığı’nın Türkiye'ye devredileceği zirve öncesinde, Türk Konseyi 6. Eğitim Bakanları Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu 4. Toplantısı Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde 3-4 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

3 Kasım'da kıdemli memurlar toplantıları 4 Kasım'da ise bakanlar düzeyinde toplantılar düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ev sahipliğinde yapılacak toplantılara, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Askhat Aimagambetov, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Bolotbek Kupeshev, Özbekistan Halk Eğitimi Bakan Yardımcısı Temurjon Komilov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kydyrali ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'in katılıması bekleniyor.

BAKAN ÖZER İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

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İki gün sürecek toplantı kapsamında, Bakan Özer konuk bakanlarla ikili görüşmeler yapılacak. 4 Kasım Perşembe günü düzenlenecek Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu 4. Toplantısı'nın moderatörlüğü, ev sahibi ülke ve Bilim Kurulu başkanlığını devralacak taraf olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yürütülecek.