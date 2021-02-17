Eğilen Baş Kesilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Toplumumuzda yaptığı hatanın farkına varan pek çok insanın ağzından "Eğilen Baş Kesilmez" atasözünü duymak mümkündür.

Eğilen Baş Kesilmez Atasözünün Anlamı

Her insan yaşamı boyunca hatalar yapar. Önemli olan insanın hata yapmış olması değil yapmış olduğu hatanın farkına varıp karşısından özür dilemesidir. Bu durumu ise en güzel şekilde ifade eden atasözlerinden biri de "Eğilen Baş Kesilmez" atasözüdür.

Bu atasözünün anlamı şöyledir; Hatasız bir kul olmaz ve her insan, hata yapmaya yatkın bir varlıktır. Bu durumdan hiç bir kimse kurtulamaz. Hatasını anlayarak özür dileyen ve büyüklüğümüze sığınan bir kişi affedilmelidir.

Eğilen Baş Kesilmez Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

"Eğilen Baş Kesilmez" atasözünün cümle içinde kullanımına şöyle bir örnek verilebilir;

- Sen beni çok üzdün ama şimdi benden özür diliyorsun. Bu durumda bana da seni affetmek düşer. Nede olsa "Eğilen Baş Kesilmez."