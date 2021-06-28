Ege Üniversitesi’ne, ‘tam akreditasyon’

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, son yıllarda yükseköğretim alanında hızlı bir değişim yaşandığını, kurul olarak tüm bu gelişmeleri titizlikle takip ettiklerini söyledi. Üniversitelerin iç kalite güvence sistemlerini kurmalarının yükseköğretim için en önemli konu haline geldiğini belirten Elmas, şöyle konuştu:

"Kurulumuz şimdiye kadar ülkemizde mezun veren tüm üniversitelerimizin dış değerlendirmelerini tamamlamış ve 100 üniversitemizde ise izleme süreçlerini yaptı. 2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal hedeflere katkısını ve dünyadaki görünürlüğünü artırmak amaçlanıyor. 2020'de başvuru yapan 60'a yakın üniversiteden 11'i Kurumsal Akreditasyon Programı'na dahil edildi. Bugünlerde değerlendirme süreçleri tamamlanıyor, sırayla diğer üniversiteler de açıklanacak. Açıklanan ilk üniversite ise Ege Üniversitesi."

Ege Üniversitesinin çeşitli alanlarda 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt açısından değerlendirildiğini belirten Elmas, "YÖKAK Kurul Toplantısı'nda verilen kararla Ege Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon hakkını kazandı" dedi.

TÜM KURUM VE KURULUŞLARA UYGULANMALI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Ege Üniversitesi’nin, kent ile bölgenin ekonomik ve sosyal aktörleriyle yaptıkları iş birlikleriyle bilimsel düşüncenin, teknolojinin ve kültürel hayatın zenginleşmesini sağlayan, toplumsal gelişmeyi yönlendiren bir kurum olduğunu vurguladı. Kalite güvencesi sisteminin, kurumlara bu hedef ve stratejilerini gerçekleştirme imkânı veren yönetim anlayışını oluşturduğuna dikkati çeken Köşger, "Bu tür çalışmaların yaygınlaştırılarak tüm kurum ve kuruluşlarımızda uygulanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversitelerini yükseköğretim alanında daha ileri taşımak için başlattıkları geniş çaplı akademik değişim ve dönüşüm seferberliğiyle büyük mesafe kat ettiklerini dile getirdi. Budak, EÜ'nün bugünkü başarı modelinden pek çok üniversitenin de yararlanabileceğini belirterek, "Bugün Ege Üniversitesi, 5 yıllık tam akreditasyon almasıyla, eğitim ve öğretimde kalitesini tescillemiş, bulunduğu bölgeyle bütünleşmiş, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen tematik yapısıyla, dinamik ve öğrenci odaklı bir yönetim modeline sahip, bilimsel çeşitliliği yüksek, akademik potansiyelin kampüs sınırları dışına taşındığı huzurlu ve güçlü bir üniversite olduğunu tescillendi." dedi.