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Egale etmek ne demek, ne anlama gelir? Egale etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Egale#Egale Etmek Ne Demek
Egale etmek ne demek, ne anlama gelir Egale etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Anlamı öğrenilmek istenen sözcükler sözlüklere bakılarak öğrenilebiliyor. Sözlükle zaman kaybetmek istemeyenler egale etmek kelimesinin anlamını kısa yoldan öğrenmek istiyor. Egale etmek sözcüğünün hangi anlamı taşıdığı konusunda bireyler kapsamlı incelemeler yapıyor. Egalet etmek ne demek, ne anlama gelir? Egale etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Egale etmek herkesin gündelik hayatta duyabileceği kelime türleri arasındadır. TDK'ya göre egale etmenin birçok anlamı bulunuyor. TDK tarafından açıklanan anlamı, eşitlemektir.

 Egale Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlamı çok araştırılan kelime türleri, kişilerce merak ediliyor. Egale etmek kelimesi de, kişilerin ilgisini çeken ve merak edilen kelimelerden biridir. Egale etmek anlam bakımından oldukça kullanılan bir kelime çeşididir. Sahip olduğu anlamla ön plana çıkarak, gündelik hayatta egale etmek kelimesi çok tercih ediliyor. Egale etmek, eşitleme anlamıyla kullanılan bir kelimedir.

 Egale Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Egale etmek kelimesinin anlamını öğrenenler, yazım konusunda da araştırma yapabiliyor. Kelimelerin ayrı mı bitişik mi yazılacağı oldukça önemli bir konudur. Egale etmek, her zaman ayrı yazılması gereken kelime çeşitlerinden biridir.

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 TDK Sözlük Anlamı

 Egale etmek, diğer kelimeler gibi TDK'da anlamı araştırılan kelimelerden biridir. Bireyler TDK'da bulunan anlam karşılığına ulaşmak istiyor. TDK sözlük anlamı, eşitlemektir. Eşitleme anlamına sahip olan egale etmek kelimesi, her alanda anlamı kaybolmadan kullanılabilir bir kelimedir.

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