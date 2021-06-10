Efüzyon Nedir? Kalpte Perikardiyal Ve Plevral Efüzyon Nedir?

Vücutta akciğeri ve göğüs boşluğunu dolduran palevra adı verilen ince ve iki katlı bir zar tabakası yer alır. Bu her iki zar arasında yer alan yaklaşık 20 ml. civarında bir kaygan sıvı bulunur. Efüzyon, çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir durumdur.

Efüzyon Nedir?

Efüzyon, Plevral Efüzyon yani bir diğer adı ile akciğerde su toplaması, akciğer ya da akciğer çevresinde bulunan hastalıkların plevrayı etkilemeleri nedeni ile ortaya çıkan çok sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biridir. Plevrada sıvı birikimi, yani plevral efüzyon olarak bilinen halk arasında ise, akciğerde sıvı birikimi olarak adlandırılan bu durum, aslında akciğerde değil ama akciğerler ile göğüs duvarı arasında yer alan bir boşluk olan Plevra içinde sıvı birikmesi sonucunda meydana gelmesidir.

Plevra seröz, zarla kaplı olan bir boşluğa verilen isimdir. Plevral efüzyon (akciğerlerin su toplaması), sistematik hastalıklara ya da akciğer hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. En sık karşılaşılan plevral efüzyon nedenleri ise, kanser, konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni yani zatürredir. Daha sonra ise, viral hastalıklar, pulmoner emboli, siroz, koroner by-pass cerrahisi, üremi gelir.

Kalpte Perikardiyal ve Plevral Efüzyon Nedir?

Plörezi, zatülcenp ismi ile de bilinen akciğer zarında sıvı birikimi olarak da adlandırılır. Sağlıklı her kişinin akciğerinin dış kısmında parietal plevra ve göğüs duvarının iç kısmında visseral plevra adı verilen iki adet ince zar tabakası yer alır. Bu zarlar arasında solunum sırasında akciğerlerin rahatça şişip sönmesini sağlamak için kaygan, protein bakımından fakir bir sıvı yer alır. Bu sıvı ise, akciğerin dış zarından salgılanır. Akciğerin dış tarafını örten iç zar kısmından emilir. Yaklaşık 20 ml. kadar olan bu sıvı, palevna boşluğu olarak adlandırılan iki zar arasında sürekli hareket halinde bulunur.

Plörezi Neden Olur?

Göğüs duvarı ve akciğerin tüm etrafını saran zar tabakasının arasında yer alan sıvı miktarındaki artışı gösteren plörezi, genellikle akciğer absesi, akciğer zarı kanseri, verem, sarkoidoz ve pulmuner emboli adı verilen bacakta meydana gelen pıhtının akciğer atardamarını aniden tıkaması gibi pek çok akciğer hastalığından kaynaklı olabilir. Ama verem hastalığının çok yaygın olduğu ülkelerde plörezinin, genellikle verem hastalığından kaynaklandığı bilinir.

Vereme bağlı olarak ortaya çıkan plörezi, daha çok genç yaştaki kişiler arasında daha yaygın olsa da her yaştan insanda görülebilen bir hastalıktır. İleri yaşlarda ise plörezi, genellikle akciğer kanserine bağlı bir şekilde ortaya çıkar. Akciğer kanserinin plörezi nedeni ile ortaya çıkması, temel olarak kanserli dokunun palevraya yakın bir bölgede yer alması sonucunda kanserli hücrelerin palevraya kolayca ulaşabilmesi ve kan dolaşımının içinde olan kanserli hücrelerin, bu yolla göğüs duvarının iç kısmında ve akciğerin dışında bulunan zarlara kısa bir zaman içinde ulaşması sonucunda meydana gelir. Bu durum eğer erken aşamada tespit ve tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Akciğer ve Göğüs Zarı Arasındaki Sıvı Miktarının Artması Sonucunda Ortaya Çıkan Hastalıklar

Viral ve bakteriyen enfeksiyonlar

Akciğerde ödem meydana gelmesi

Kalp ameliyatı sonrasında gelişen komplikasyonlar

Kalp yetmezliği

Böbrek ya da karaciğer hastalıkları

Atelektazi

Yemek borusu kanseri

Bazı otoimmün hastalıklar

Böbrek ya da karaciğer hastalıkları

Lenf kanseri