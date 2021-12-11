EFT ile havale arasındaki fark nedir? EFT ve havale farkı

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EFT ve havale işlemleri günlük hayatta en çok yapılan işlemler arasında görülmektedir. Özellikle günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte EFT ve Havale işlemleri artmaktadır. EFT ve havale işlemleri hem mobil üzerinden hem de internet üzerinden yapılabilmektedir.

EFT ile Havale Arasındaki Fark Nedir?

Kısaca EFT ile havale arasındaki fark iki kavramın anlamı ile alakalıdır. EFT demek bankalar arasında yapılan para gönderme işlemidir. Havale işlemi ise aynı banka içerisinde yapılan para gönderme işlemi olarak bilinmektedir. Havale işlemi ve EFT işlemi arasındaki bir diğer keskin fark ise, havale işleminin haftanın her günü yapılmasıdır. EFT işlemi ise sadece mesai saatleri içerisinde ve hafta içi yapılabilmektedir.

EFT ve Havale Farkı

EFT kısaca farklı bankadan farklı bankaya gönderilen para gönderme işlemidir. Bu işlem yalnızca mesai saatleri içerisinde ve hafta içinde yapılabilmektedir. Resmi tatillerde EFT işlemi ilk resmi iş gününde yapılmaktadır. Havale işlemi ise haftanın her günü ve her saati yapılan para gönderme işlemidir.