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Efsunlu ne demek, ne anlama gelir? Efsunlu kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Efsunlu#Nedir
Efsunlu ne demek, ne anlama gelir Efsunlu kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Efsunlu kelimesi dilimizde oldukça fazla karşılaşılan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Efsunlu kelimesinin ne anlama geldiğini ve nasıl bir anlamı olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Efsunlu ne demek, ne anlama gelir? Efsunlu kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Efsunlu kelimesinin hangi anlamda kullanıldığına dair detayları derledik.

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Efsunlu kelimesi genel olarak büyülü manasından kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Efsunlu kelimesinin büyüleyici ve insanı etkisi altına alan kişi manasında kullanılan bir kelime olduğunu söylemek de mümkündür. Aynı zamanda efsunlu kelimesinin günümüzde kullanılan en temel anlamının büyülü olduğu bilinmektedir.

 Efsunlu Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Efsunlu kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Efsunlu kelimesi kendisine büyü yapılmış olan efsunlu manalarına gelmekte olan bir kelime olma özelliğine sahiptir. Büyüleyici ve insanı etkisi altına alan manasına gelen bir kelime olarak ifade edilebilir. Efsun aynı zamanda büyü olarak bilinen bir kelimedir. Efsunlu kelimesinin bir diğer anlamının ise sihirbazların tuzağı olduğunu söylemek mümkündür.

 Efsunlu Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Efsunlu kelimesinin, Türk dil kurumuna göre sihir, büyü ve üfürük manalarına geldiğini söylemek mümkündür. Efsunlu kelimesinin büyülü olarak ifade edilebileceği söylenebilir. Aynı zamanda efsunlu kelimesi, kendisine efsun yapılmış olan ve büyülenmiş kişi manasına gelmektedir. Efsunlu denildiği zaman zehirli hayvanların sokmasına karşı efsunlanmak suretiyle bağışıklık kazandırıldığına inanılan manasına sahip olunduğu da söylenebilir.

 

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