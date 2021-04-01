Efradını Cami Ağyarını Mani deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eşitliği ve dengeyi anlatan bir mani olması ile beraber efradını cami ağyarını mani deyimini farklı yerlerde kullanmak mümkün. Özellikle uyumlu bir yapısı olması ile beraber tekerleme şeklinde kullanılabilir.

Efradını Cami Ağyarını Mani Ne Demek?

Ne eksik ne de fazla, artısı eksisi olmayan şeklinde ifade edilmektedir. Bu anlamı üzerinden kullanılan deyim hem cümle içerisinde hem de tek başına değerlendirilebilir. Özellikle herhangi bir durum ya da olay karşısında dengeyi anlatır.

Efradını Cami Ağyarını Mani Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman efradını cami ağyarını mani deyimi ne eksik ne de fazla, artığı eksiği olmayan biçiminde anlatılmaktadır. Hem insanlar açısından hem de yaşanan olaylar kapsamında denge ve eşitliği gösterir.

Efradını Cami Ağyarını Mani Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Efradını cami ağyarını mani deyimini cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

‘’Tam istediğim biri gibi çıktı, efradını cami ağyarını mani demek gerekir.’’