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Eflak ve Boğdan nerede, günümüzde neresi? Hangi savaşla Osmanlı'ya geçti?

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Eflak ve Boğdan nerede, günümüzde neresi Hangi savaşla Osmanlıya geçti

Osmanlı devletini 1299 senesinde oğuz Türklerinden olan Osman Gazi kurmuştur. Bu dönemden Osmanlı'nın çöküşüne kadar çeşitli savaşlar meydana gelmiştir. Bu savaşların kazanılması ya da kaybedilmesiyle bazı yerler belirli ülke sınırlarına geçiş yapmıştır. Eflak Boğdan da bu yerlerden sadece bir tanesidir. Bu bakımdan yazıda tarihle ilgili sizlerin bilgilenmesi amacıyla Eflak Boğdan nerede, günümüzde neresidir, hangi savaşla Osmanlı'ya geçmiştir detayları ile derledik.

 

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Eflak Boğdan ismini dünya üzerinde birçok insan mutlaka duymuştur. Hatta günümüzde şimdiki Eflak Boğdan sınırlarını gezmeye görmeye gidenler bile vardır. Tarihle ilgili kişiler Eflak Boğdan savaşlarını da duymuştur.

Eflak ve Boğdan Nerededir?

Öncelikle şu bilinmelidir ki Osmanlı döneminde Eflak'ın komşu vilayeti Boğdan'dır. Boğdan Prut nehrinin batısında kalan bölümdür. Bu bölüm 1859 senesinde Eflak ile birleşmiştir. Böylece Romanya ülkesinin çekirdeği oluşmuştur. Bugün ki Romanya ülkesinin kuzeybatı kısmı 1920 yılında Osmanlılar tarafından Erdel ve Avrupalılar tarafından da Transilvanya olarak bilinmekteydi. Böylece bu kısım da Romanya'ya katılmış olmuştur.

Eflak ve Boğdan Günümüzde Neresidir?

Eflak günümüzde bugün ki Romanya ülkesinin güney kısmını meydana getirmektedir. Yani Eflak günümüzde Romanya sınırları içindedir. Eflak'ın kuzeyinde Karpat dağları vardır. Bölgenin güney ve güneydoğu kısmı ise Tuna nehriyle çevrilidir. Bu alan 76.581 km2'dir. Hatta Eflak büyük Eflak ve küçük Eflak olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır.

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Eflak Romanya diliyle Walachia ismiyle anılmaktadır. Büyük Eflak Romanya diliyle Muntenia olarak anılırken küçük Eflak Romanya diliyle Oltenia olarak bilinmektedir.

Bilindiği gibi Boğdan Eflak ile birlikte anılmakta ve Eflak'ın komşu vilayetini meydana getirmektedir. Boğdan da günümüzde Moldova ve Romanya'nın bazı bölümlerine verilen isimdir. Boğdan ismi Osmanlılar tarafından verilmiştir. Bu bölgenin halkı ise Boğdan ismi yerine Moldova ismini kullanmaktadır. Osmanlıların Boğdan ismini kullanmasının bir nedeni vardır. Boğdan prensliği 1359-1365 yılları arasında olacak şekilde burayı yöneten Voyvoda I. Bogdan olduğundan dolayıdır. Eflak Boğdan kısacası Osmanlı Türklerinin Romanya ülkesine verdikleri isimdir.

Eflak Boğdan Hangi Savaşla Osmanlı'ya Geçti?

Eflak'ın Osmanlı'ya geçişi 1462 Eflak seferiyle gerçekleşmiştir. Bu sefer 19. yüzyılda Theodor Aman tarafından yapılan Targovişte baskını tasviridir. Bu seferin tam tarihi 12 Temmuz 1462 aralığıdır. Seferin bölgesi elbette ki Eflak Romanya bölgesidir. Bu seferin sonucu kesin Osmanlı zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu sefer sonucunda Osmanlılara göre Eflak prensliği nihayetinde Osmanlı topraklarına girmiştir.

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Seferin taraflarını Eflak prensliği ile Osmanlı imparatorluğu meydana getirmektedir. Osmanlı'da bu seferde komutan olarak ikinci Mehmet Veli Mahmut Paşa vardır. Eflak prensliğinde ise komutan olarak bu seferde Vlad Tepeş vardı.

Eflak prensliği Fatih Sultan Mehmet'in 1459 senesinde Osmanlı devletine bağlılığını sonlandırdığı zaman Osmanlı topraklarına saldırdı. Seferin sonunda Eflak prensliğindeki komutan Vlad Tepeş Macaristan'a kaçmıştır. Bu arada Türk ordusu Eflak'ta tam hakimiyeti sağlamıştır.

Osmanlı 1462 ilk baharında ikinci Mehmet Veli Mahmut Paşa komutasında sefere çıktı. Eflak'ın Tuna boyundaki kalesi Türk ordusu tarafından ele geçirildi. Bunun üzerine Türk ordusu Eflak'ın başkenti olan Targovişte yakınlarında kamp kurmuştur.

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Eflak prensliği 10.000 ile 15.000 kişi arasında Türk ordusuna yürümüştür. Bu durumun amacı Fatih Sultan Mehmet'i öldürmekti. Eflak ordusu Fatih Sultan Mehmet'in çadırına vardırlar. Bu esnada yeniçeriler çoktan önlem almış ve savunmaya geçmişti.

Türk ordusu harf saflarını kurmaya başladı. Eflak avantajlarını kaybetti. Çatışmalar sabaha kadar sürdü. Sonunda Eflak mağlubiyete uğradı. Güneşin doğmasıyla beraber de Eflak geri çekildi.

Eflak birliklerine en büyük kaybı yaşatan ise Ali beydir. Yaklaşık olarak Eflak birliklerinden 1000 esir almıştır. Bu esirler de idam edilmiştir. Ali bey ise akıncı birlikleriyle beraber Eflak birliklerini takip etmekle görevliydi.

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Boğdan ise Osmanlıya kara Boğdan seferiyle geçmiştir. Boğdan seferi 1538 senesinde gerçekleşmiştir. Bölge Boğdan Moldova bölgesidir. Taraflar Osmanlı Kırım hanlığı ile Boğdan prensliği olarak geçmektedir. Komutan olarak Osmanlı kırım hanlığında Ayas Mehmet Paşa, Lütfi Paşa, Kanuni Sultan Süleyman, birinci Sahip Giray ve Divane Hüsrev Paşadır. Petru Rareş ise Boğdan prensliğindeki komutandır. Osmanlı'nın yani Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanmış bir seferdir.

 

 

 

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#Eflak Ve Boğdan Nerede Günümüzde Neresi?#Osmanlı#Savaş

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