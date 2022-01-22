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Efekt nasıl yazılır? Efekt kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Efekt nasıl yazılır Efekt kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Türkçede çok sayıda kelime olduğu için kullanılan bazı kelimelerin anlamları insanlar tarafından bilinmiyor. Bu nedenle de kelimeler ile ilgili internetten ya da çeşitli kaynaklardan insanlar pek çok araştırma yapıyor. Efekt kelimesi de en çok araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Efekt nasıl yazılır sizler için derledik.

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Efekt, insanların sık duyduğu ve çok sık karşılaştığı kelimeler arasında yer alır. Gerek televizyonda gerek kitaplarda ya da internette bu kelimeye sık rastlamak mümkündür. Bu nedenle her gün pek çok insan efekt kelimesinin anlamını araştırıyor. 

 Efekt Nasıl Yazılır?  

 Efekt kelimesi, Fransızcadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Bu kelimenin anlamı ise, genellikle insanlar tarafından merak ediliyor. Efekt, gitar seslerinde elektronik devreler aracılığı ile çıkarılan ses değişiklikleri olarak adlandırılır. Ses ya da ışık açısından sahnede bazı etkiler oluşmasını sağlayan cihazlar da efekt olarak adlandırılır. 

 Efekt Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Efekt kelimesinin, Türk Dil Kurumuna göre anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle de radyoda, televizyonda, tiyatroda ya da film seslendirmelerinde, seslerin doğal kaynaklar dışında kalan kimyasal, mekanik ve optik yöntemler aracılığı ile çıkarılması işlemlerine verilen isimdir. 

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 Günümüz teknolojisinde efektler çok sık kullanılan yöntemlerdir. Bu nedenle de dilimizde yazılışına çok dikkat etmek gerekir. Türk Dil Kurumu’na göre bu kelimenin doğru yazılışı “efekt” şeklindedir. Yazım yanlışlarından kaçınmak için kelimenin doğru yazılışını bilmek gerekir. 

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