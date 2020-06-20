Efehan ağlayarak annesine koştu

Sınava Bursa Yahya Kemal Ortaokulu’nda giren Efehan Bilgin ilk bölümün ardından bahçenin dışında kendisini bekleyen annesine koşarken, istediği ölçüde başarılı olamamanın üzüntüsünü gözyaşlarıyla dışa vuruyordu. Anne Bircan Bilgin her zaman olduğu gibi yine şefkatli, yine yatıştırıcıydı. Oğluna yine bu sınavın hayatın en önemli dönemeci olmadığını, yine onun elinden gelenin en iyisini yaptığına inandığını söyledi ve Efehan’a yine moral vermeye çalıştı.

AYNI STRESİ GEÇEN YIL DA AĞABEYİYLE YAŞADIK

Sınavın ilk bölümünden 4 soruyu yanıtlayamadığı için göz yaşlarıyla çıkan Efehan ikinci bölüme annesinin motivasyonuyla girerken, Bircan Bilgin de oğlunun istediği okula girebilecek puanı almasını diliyordu. Oğlunu sınavın ikinci bölümüne onu teskin ederek gönderen Bircan Bilgin, aynı stresi geçen yıl da yaşadığını söyleyerek şunları anlattı: “Efehan Bursa Anadolu Lisesi’ni hedefliyor. Ben ve eşim özel sektörde maaşlı olarak çalışıyoruz. Oğlumu özel okula gönderemem. Başarılı olmak zorunda. Dilerim sınavın ikinci oturumu başarılı geçecek. Efehan’ın ağabeyi Mete geçen yıl Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi’ni kazandı. Onun için de LGS stresi yaşamıştım. O başarılı bir sınav geçirmişti. Çocuklarım lise sonuna gelene kadar bir daha okul stresi yaşamak istemiyorum. Efehan ağabeyiyle tatlı bir başarı yarışı içinde. Bursa Anadolu Lisesi’ni kazanamazsa dilerim ağabeyinin okuluna girebilir. Onun ağlaması beni çok üzdü, ben de dışarda ağladım.”

SINAV SONUNDA MUTLUYDU

Efehan sınavın ikinci bölümüne annesinden aldığı moralle giren Efehan sınav sonunda mutlu ve rahatlamış görünüyordu. Sayısal sorularından oluşan ikinci oturumun daha başarılı geçtiğini söyleyen Efehan, "Sözel sorularında zaman yönetimini iyi ayarlayamadım. Ama ikinci oturuma daha hırslı başladım. Süre sorunu yaşamadım. Daha iyi geçti. Şimdi daha iyi hissediyorum. Genel olarak başarılıydı" dedi.

Efehan'ın sınav sonunda okuldan çıkışını alkışlarla karşılayan Bircan Bilgin de "Şimdi daha mutluyum" dedi. Ailece sınav stresini Efehan nasıl isterse öyle atacaklarını söyleyen Bilgin, tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.