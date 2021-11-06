Efdal ne demek, ne anlama gelir? Efdal kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Efdal kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Aynı zamanda Arapçada ve Türkçede isim olarak da kullanma imkanı tanır. Genel olarak ise birden fazla anlamı üzerinden kullanılan bir sözcük olduğunu dile getirmek mümkün.

Efdal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Merak edilen ve özellikle İnternetten araştırılan kelimeler içerisinde Efdal gelmektedir. Çünkü bu kelime aynı zamanda bir isim olarak kullanma imkanı tanır.

- Erdemli

- Tercih edilen

- Çok faziletli, yüksek derece

- Daha üstün, üstün, erdemli

- En faziletli ya da daha faziletli

Bu şekilde yukarıdaki anlamları ile beraber birçok değişik yapı altında kullanım imkanı tanıdığını söylemek mümkün.

Efdal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Taşınmış oldu birden fazla anlam ile beraber merak edilen kelimeler içerisinde efdal sözcüğü gelmektedir. Özellikle son dönemlerde anne ve babalar tarafından isim olarak da incelenir. Çünkü okunuşu ve yazılışı anlamı kapsamında ilgi çeken bir isimdir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında genel olarak Erdemli, çok faziletli ya da tercih edilen şeklinde anlatmak mümkün. Tek başına veya cümle içerisinde kullanma imkanı tanır. Aynı zamanda isim olarak kız veya erkek çocukları için kullanılan bir isimdir.