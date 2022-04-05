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Eeg ne demek ve açılımı nedir? Eeg neyin kısaltması

Eeg ne demek ve açılımı nedir Eeg neyin kısaltması

Beyin görüntüleme teknikleri günümüzün teknolojisine bağlı olarak büyük bir gelişme göstermektedir. Bunun yanında tıptaki gelişmeler de önemli etkenler arasında yer almaktadır. Özellikle son yıllarda birçok beyin görüntüleme tekniği öne çıkmaya başlamıştır. Hatta bazıları önemini kaybetmiş ya da daha az tercih edilir konuma gelmiştir. EEG bu yöntemlerden bir tanesi olarak bilinmektedir. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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 EGG, beyindeki dalgaların aktivitesinin izlenmesi yöntemidir. Günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir. Bu yöntemde hasta herhangi bir acı veya ağrı hissetmediği için ideal bir teknik olmaktadır. EEG ile birçok rahatsızlığın teşhisi mümkün olmaktadır. 

 EEG Ne Demek? 

 EEG günümüzde bazı hastalıkların teşhisinde kullanılan bir beyin görüntüleme tekniğidir. Bu yöntem ile beyinde olan elektriksel dalgalanma ölçülmektedir. Bu yolla beyindeki farklı fonksiyonlar hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Bu yöntemde sadece beyindeki elektriksel etkinlik düzeyi ölçülmektedir. Hem uyanık hem de uyku sırasında EEG çekimi mümkündür. Hekim, şüphe edilen hastalığın türüne göre uyku ile uyanıklık arasında karar vermektedir. 

 EEG Neyin Kısaltması? 

 EEG, elektroensefalografi ifadesinin kısaltılmış halidir. Bir beyin görüntüleme yöntemi olarak bilinmektedir. EEG, günümüz de tıp ve psikoloji alanında önemli bir yere sahiptir. Bunun nedeni bazı hastalıkların teşhis edilmesinde büyük yardımı olmasıdır. Bu hastalıklar arasında; Epilepsi ya da halk arasında bilinen adıyla sara, beyin tümörleri, inme ya da diğer adıyla felç bulunmaktadır. Ayrıca psikiyatrik hastalıklar, hafıza ile ilgili sorunlar, beyin travması için de kritik bir yöntemdir.

 

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