edX ve LinkedIn sertifikalı eğitim

Linkedln’in Harvard, Oxford, Cambridge ve Toronto gibi dünyanın önemli üniversiteleri ve HP, Lego, Allianz gibi büyük şirketlerle yaptığı anlaşmaların benzeri olarak MEF Üniversitesi ile imzaladığı bu anlaşma kapsamında MEF Üniversitesi öğrencileri eğitimleri boyunca, Linkedln Learning’in 15 binin üzerinde sertifikalı eğitiminden sınırsız olarak faydalanabilecek ve aldıkları tüm sertifikalar Linkedln hesaplarına işlenecek. Eğitim platformu edX’in ise ağırlıklı olarak endüstriden Mercedes-Benz, Goldman Sachs ve Hilton ile imzaladığı anlaşmaların bir benzeri olarak MEF Üniversitesi ile imzaladığı bu anlaşma kapsamında MEF'liler, daha çok 3 ve 4'üncü sınıflarında eğitim gördükleri alan ile ilgili sektörlerin talebini karşılayacak en az bir dersi edX üzerinden danışmanları gözetiminde kredili alarak edX sertifikasına sahip olacaklar. Bu anlaşmalar kapsamında, öğrencilerin alacakları sertifikaların ücretleri MEF Üniversitesi tarafından karşılanacak.

SERTİFİKALARLA DOLU BİR ÖZGEÇMİŞLE MEZUN OLACAKLAR

MEF Üniversitesi öğrencileri, en az bir edX sertifikası ve en az 20 Linkedln sertifikasıyla mezun olacak. Bu program dahilinde, sektörün istediği yetkinliklerle donatılacak olan MEF'liler, mezun olduklarında uluslararası sertifikalarla dolu özgeçmişleriyle sektörün aradığı niteliklerde olacak ve fark yaratacak. Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

‘‘MEF’in kuruluşundan bu yana yürüttüğü öğrenci merkezli yeniliklere bir yenisini daha eklemekten büyük heyecan duyuyoruz. Tüm dünyada pandemi öncesi başlayan, pandemiyle daha da öne çıkan online eğitimler ve yetkinlikler konusunda MEF Üniversitesi öğrencilerine ilk yıldan itibaren geleceğe hazırlamak amacıyla önemli bir uluslararası profesyonel gelişim programı hazırladık. Bu programın en büyük gücü olarak uluslararası sertifikasyon için Linkedln Learning ve edX ile anlaşma imzaladık. Bu anlaşma kapsamında öğrencilerimiz, tüm lisans eğitimleri boyunca profesyonel gelişim ve kişisel yetkinlikler anlamında 15 binin üzerinde eğitim materyali bulunan Linkedln Learning’e tam ve sınırsız erişim sağlayacak. Ayrıca, anlaşma kapsamında MEF’liler meslekleriyle ya da sektörleriyle ilgili edX’ten ve Linkedln’den alacakları dersleri mezuniyetlerine saydırabilecekle. Öğrencilerimizin Linkedln Learning ve edX’teki kaynakların güncelliği, zenginliği, kalitesi ve kişiselleştirilmiş öğrenme seçeneklerinden de faydalanarak sektörün hızlı değişimlerini ve dünyanın dijital dönüşüm dinamiklerini yönetebilecek hale gelmelerini hedefliyoruz.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİNDE BİR İLK

Öğrencilerimiz, mezun olmadan önce özellikle dünyanın önde gelen üniversitelerinin edX üzerinden ücretli olarak sundukları derslere belirli bir plan dahilinde ücret ödemeden erişim sağlayıp sertifika alabilecek. Linkedln ve edX yetkilileri, Türk yükseköğretiminde ilk kez MEF Üniversitesi ile kurumsal bir anlaşma imzaladıklarını belirtti. Amacımız yükseköğretime örnek olmak ve gençlerimizi geleceğe dünya standartlarında hazırlıyor. Linkedln Learning ve edX ile yapılan anlaşmayla mezunlarımızın sektörlerinde başarılarını daha da artıracaklarından eminiz. Öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenmesi, kendisini keşfetmesi ve sürekli geliştirmesine daha çok olanak sağlayacak bu iki değişim için büyük heyecan duyuyoruz.”