Edvard Munch kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hiç evlenmeyen Edvard Munch, resimlerine çocukları diyordu ve onlardan ayrılmaktan nefret ediyordu.

Edvard Munch Kimdir?

Edvard Munch, 1863 yılında Norveç'in Loten kentinde bulunan Adalsbruk köyündeki rustik bir çiftlik evinde doğdu. Babası Christian Munch, Laura Catherine Bjolstad ile evli bir pratisyen hekimdi. Kız kardeşler Johanne Sophie, Laura Catherine, Inger Marie ve erkek kardeş Peter dahil olmak üzere aile, Christian'ın o sırada hapishane olarak kullanılan bir askeri bölge olan Akershus Kalesi'ne sağlık görevlisi olarak atanmasının ardından 1864'te Oslo'ya taşındı.

Munch'un annesi 1868'de tüberkülozdan öldü, aynı yıl Inger Marie doğdu. On yıl içinde, Munch'un en sevdiği kız kardeşi, kendisinden sadece bir yaş büyük ve yetenekli genç bir sanatçı olan Sophie de tüberkülozdan öldü. Munch'un köktendinci bir Hıristiyan olan babası, daha sonra depresyon ve öfke nöbetleri ile aileyi yorumladığı yarı-ruhani vizyonlar yaşadı.

Edvard Munch Edebi Kişiliği

Edvard Munch, periyodik olarak yaşamı tehdit eden hastalıklarla ve annesinin ve kız kardeşinin erken ölümleriyle kuşatılmış bir evde büyüdü; bunların tümü, Munch'un bir Hıristiyan köktenci olan babası tarafından ilahi ceza eylemleri olarak açıklandı. Bu güçlü rastlantısal trajik olaylar matrisi ve onların kaderci yorumu, genç sanatçı üzerinde ömür boyu sürecek bir izlenim bıraktı ve kaygı, duygusal ıstırap ve insan kırılganlığı temalarıyla nihai meşguliyetine kararlı bir şekilde katkıda bulundu.

Munch, yoğun renkleri, yarı-soyut ve gizemli, genellikle açık uçlu temalarının evrensel öneme sahip semboller olarak işlev görmesini amaçladı. Böylece çizimleri, resimleri ve baskıları psikolojik tılsımların niteliğini alıyor. Munch'ın kişisel deneyimlerinden kaynaklanmasına rağmen, yine de herhangi bir izleyicinin kendi duygusal veya psikolojik durumunu ifade etme ve belki de hafifletme gücünü taşıyorlar.

Munch'un çalışmalarında cinsel konu meseleleriyle sık sık meşgul olması, hem sanatçının cinselliği sosyal uygunluktan duygusal ve fiziksel kurtuluş için bir araç olarak bohem değerlemesi hem de çağdaşlarının bilinçaltı, bazen daha karanlık yönlere açılan bir pencere olarak cinsel deneyime olan hayranlığından kaynaklanmaktadır. Yakın çağdaşı Vincent van Gogh'a benzer bir anlamda, etrafındaki dünyada gözlemlenen özne ile kendi psikolojik, duygusal ve / veya ruhsal algısı arasında bir tür evlilik kaydetmeye çalışmıştır.

Edvard Munch Eserleri

The Sick Child (1885-86)

Munch'un en eski eserlerinden biridir ve sanatçı tarafından ölüm, kayıp, kaygı, delilik ve sorunlu bir ruhun meşguliyetinin ana konusu olduğu erken kariyerinin tonunu belirlediği için "bir atılım" olarak kabul edilir. Ölen kız kardeşi Johanne Sophie'ye adanan tablo, on beş yaşındaki yatalak bir çocuğu, yanında yas tutan bir kadınla tasvir ediyor, ikincisi muhtemelen Munch'un annesinin Sophie'den önce on bir yıl önce tüberkülozdan ölmüş olan annesinin bir temsili. Bu tablonun kaba fırça darbeleri, çizik yüzeyi ve melankolik tonlarının tümü son derece kişisel bir anıtı ortaya koyuyor. Çalışma, ilk sergilendiğinde "bitmemiş görünümü" nedeniyle oldukça eleştirildi, ancak yine de Munch'un manevi akıl hocası Hans Jæger tarafından desteklendi.

Night in St. Cloud (1890)

Night in St. Cloud, sanatçının babasına çok daha karmaşık ve daha koyu anısı olarak nitelendirilmektedir. Tek kişilik figürlerin veya boş odaların birçok portresinin bu tuvali bilgilendirdiği Post-Empresyonistler Van Gogh ve Toulouse-Lautrec'in anlık etkisini ortaya koyuyor. Munch'un babasına övgüsü, alacakaranlık ışığıyla yıkanmış karanlık, görünüşte kutsal bir oda, aslında yalnızca gölgeler ve durgunluk tarafından işgal edilen bir alandan oluşuyor. Yorum, gergin ilişkilerine yakışıyor.

The Scream (1893)

Munch'un önemi Çığlık modern sanat yıllıklarına içinde ardı edilemez. Van Gogh'un Yıldızlı Gecesi, Picasso’nun Les Demoiselles d'Avignon'u ve Matisse'in Red Studio'su da dahil olmak üzere seçkin bir grup arasında yer alıyor. modernist deney ve kalıcı inovasyonun en önemli eserlerinden oluşuyor. Munch'un kız kardeşi Laura Catherine'in gözaltında tutulduğu bir akıl hastanesine varması ya da oradan ayrılması üzerine, sanatçıya Oslo şehrine bakan bir yolda yürüyüş yapması önerildi. Sanatçının gerçek bir kişiyi ıstırap içinde gözlemleyip gözlemlemediği bilinmiyor, ancak bu pek olası görünmüyor. Munch'un daha sonra hatırladığı gibi, "Güneş batarken iki arkadaşımla yolda yürüyordum; aniden gökyüzü kan gibi kıpkırmızı oldu. Durdum ve çite yaslandım... Korkudan titriyordum. Sonra muazzam sesi duydum, doğanın sonsuz çığlığı…

Edvard Munch Eserlerinin Özellikleri

Edvard Munch, kronik hastalık, cinsel özgürlük ve dini özlem gibi insan ölümlülüğü meseleleriyle meşgul olan üretken ama sürekli sorunlu bir sanatçıydı. Bu takıntılarını yoğun renk, yarı soyutlama ve gizemli konu çalışmalarıyla dile getirdi. Fransız İzlenimciliğinin büyük zaferinin ardından Munch, etkili Paul Gauguin'in daha grafik, sembolist duyarlılığını benimsedi ve karşılığında yeni nesil kıtasal Ekspresyonist ve Sembolist ressamlar arasında en tartışmalı ve nihayetinde ünlü sanatçılardan biri oldu.

20.yüzyılın başında Art Nouveauhareket ve karakteristik özelliği, organik, evrimsel ve gizemli bir şekilde içgüdüsel olan her şeye odaklanır. Bu motiflere uygun olarak, ancak dekoratif uygulamalarından kararlı bir şekilde uzaklaşan Munch, görünür olanı, tam olarak oluşmamış, hatta temelde rahatsız edici değilse de insan psikolojisine açılan bir pencere gibi ele almaya başladı.