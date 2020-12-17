Editör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Editör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Editör, içerik hazırlayarak çeşitli yayın araçlarında servis eden kişilerdir.

Editör Nedir?

Editör, web sitesi, kitap, dergi ve gazetelerde yayınlamak üzere içerik tasarlayan, üreten, düzenleyen ve revize eden kişidir. Editörler, pek çok farklı kategoride içerik hazırlayabilir ve haber yazıları düzenleyebilir. Editörlerin görev tanımı, çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterebilir.

Editör Ne İş Yapar?

Editör çeşitli yayın organlarına ilgi çeken, merak uyandıran doğru, anlaşılır ve inandırıcı içerikler üretir. Editörlerin başlıca görevleri şunlardır;

Kurgu fikirlerini gözden geçirerek en çok hangi haberin okuyucuyu etkileyeceği ve okuyucuya hangi haberin hitap edeceğine karar verir.

Yayınlamak üzere hangi metinlerin düzenlenmesi gerektiğine karar vermek için yazarlardan gelen diğer içerikleri inceler.

Okuyucuların içeriği kolaylıkla anlayabilmesi için yazarın üslubuna bağlı kalacak şekilde metne tekrar şekil verir.

Referans kaynakları kullanarak metinde bulunan tarih ve saatin doğruluğunu teyit eder.

Dijital yayın içeriğini ve yayın stilini politikalara uygun bir şekilde düzenler.

Fotoğrafçı, tasarımcı, yazar, sanatçı, reklam temsilcileri ile iletişim kurarak işbirliği yapar.

Yayınlanan içeriğin telif hakkına ve yasalara uygun olup olmadığını inceler.

Etik kurallarına uyar.

Son teslim tarihine ve belirlenen bütçeye uygun olarak çalışır.

Kitapları, dijital medya içeriklerini ve makalelerin taslaklarını gözden geçirerek düzenlemek ve metni geliştirerek başlıklar sunmak ve yorumlar eklemek görevleri arasındadır.

Editör Nasıl Olunur?

Editör olabilmek için Fen Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun olmanız gerekir. Bu bölüme girebilmek için de TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan yeterli puan almanız gerekir. Bu sınavlardan yeterli puan alan kişiler editör olabilmek için ilk adımı atabilirler.

Editör Olma Şartları Nelerdir?

Editör olabilmek için ÖSYM’nin yaptığı sınavlardan başarılı puan almanız gerekir. Editör olmak isteyenler, Sosyal Bilimler Fakültelerinden ya da Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olmanız gerekiyor. Aynı zamanda bu bölümü okuyacak kişilerin Türkçe’yi çok iyi ve etkili bir şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Hem yazılı hem de sözlü iletişim becerisinin yüksek olması sayesinde ortaya anlaşılır ve net içerikler çıkarılmasını sağlar.

Editör Maaşları Ne Kadardır?

Editörlerin maaşları, çalıştığı kuruma ve pozisyona göre değişir. Editörler, kendilerini yetiştirerek daha çok para kazanma imkanı bulabilir. Bu kişiler tecrübe ve yetkinlik kazandıkça daha çok maaş alma imkanı bulabilir. Editörler, asgari ücretten başlamak üzere 6000 TL’ye kadar maaş alabilirler. Bu kişilerin ne kadar kazanacağı kendini ne kadar yetiştirdiği ile doğrudan ilişkilidir.

Editörlerin Sahip Olduğu İş İmkanları Nelerdir?

Editörler, hem kamuda hem de özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler. Editörler, büyük medya kuruluşlarında, gazete, dergi ve web sitelerinde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu kişiler serbest çalışabilecekleri gibi medya şirketlerine, yayın organlarına ve gazetelere bağlı olarak da çalışma imkanı bulabilir. Bu meslek mensupları, birbirinden çok farklı içerikler üretebilir. Bu kişilerin kendi alanında kendini yetiştirmesi oldukça önemlidir.

Editörlerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Pek çok konuda yaratıcı, meraklı ve bilgili olmak,

Tüm içeriklerde dil bilgisi kurallarını doğru bir şekilde kullanabilmeli, noktalama ve söz diziliminin doğru kullanıldığından emin olmalıdır.

Güçlü dik becerisine sahip olmalıdır.

Metnin hatasız olduğundan ve yayın türüyle eşleştiğinden emin olmak için dikkatli ve odaklı bir şekilde çalışır.

Yazarla ya da bir ekip ile çalışabilecek bir yetkinliğe sahip olmak.