Edirne'nin alan kodu kaçtır? Edirne telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle başta Selimiye Camisi olmak üzere pek çok köprü ve tarihi alan ile beraber kültürel açıdan Edirne büyük öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı Yurtiçi ve yurtdışı her sene yoğun şekilde turist çeker. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de çok önemli bir şehir olması ile beraber, pek çok kültürel dokuya sahiptir. Bu gibi birçok nedenden dolayı şehre iletişim kurmak isteyenler alan kodunu merak ediyor.

Edirne'nin Alan Kodu Kaçtır?

Edirne'nin alan kodu 0284’tür. Sabit olarak belirlenmiş bu alan kodu ile beraber Marmara bölgesinin en önemli şehri olan Edirne ile iletişim kurabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında Sessizlik ve huzurun en güzel yerlerinden biri olarak öne çıkan Edirne, çok önemli tarihi medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır. Bu sebepten dolayı önemli antik kentleri bulunmasının yanı sıra, yemek kültürü açısından da oldukça önemli bir şehirdir.

Edirne şehrine ulaşım sağlamak ve iletişim kurabilmek için 284 alan kodu kullanabilirsiniz. Amaca uygun olarak turistik ya da bireysel ve ticari amaçlı olarak farklı yerleri aramanız mümkün. Tüm sabit numaralar için numaraların başına 284 getirerek rahatlıkla arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.