Edirne’de kütüphanesiz okul kalmadı

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında il genelinde kütüphanesi olmayan okullar tespit edilerek gerekli çalışmalar başlatıldı.

Tespiti yapılan okullarda kurulumu gerçekleştirilen kütüphanelerin toplu açılış töreni Edirne Valisi Ekrem Canalp, eşi Dr. Ayten Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okulun yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Kütüphanesiz okul kalmayacak projesi başlatılmıştı. Bu çerçevede ilimizde kütüphanesi olmayan 45 okul ve kurum tespit edilerek çalışmalar başlatılmış ve bugün itibarıyla bu okullarımızı kütüphaneye kavuşturmuş bulunuyoruz. Kütüphanelerin ihtiyacı olan mobilyalar Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenci ve öğretmenler tarafından yapıldı. Bu vesileyle öğrencilerimize öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Kitapların temin edilmesi için düzenlenen kampanyaya Şehir Gönüllüleri Vakfımız kitapları satın almak suretiyle destek oldu buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. 45 okulumuz bu şekilde kütüphaneye kavuşmuş oldu. Okullardaki kütüphanelerin dışında Edirne merkezdeki çocuk kütüphanemizde şu anda son aşamaya gelindi. Birkaç ay içerisinde bu kütüphanemizi de çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Bunun dışında çok daha büyük bir kütüphanenin de çalışmaları son aşamaya geldi. Bu kütüphanemiz tüm sosyal donatıları ile aynı zamanda bir gençlik merkezi gibi hizmet verecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

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'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında Merkez ilçede 10, Enezde 3, Havsa’da 3, İpsala’da 10, Keşan’da 9, Lalapaşa’da 2, Meriç’te 1, Süloğlun’da 1, Uzunköprü’de 6 olmak üzere 45 okula kütüphane kurulumu gerçekleştirilerek, Edirne’de tüm okullar kütüphaneye kavuşmuş oldu. Okullara kurulan kütüphanelerin mobilyaları ise Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde öğretmen ve öğrenciler tarafından imal edilerek, okullara kurulumu yapıldı.