Edirne lise taban puanları 2021! Edirne LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS'ye giren öğrenciler istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Edirne'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Edirne LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Edirne'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Edirne'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|429,0686
|3,7
|0,2
|EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|418,1435
|5,05
|1,19
|EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|406,9034
|6,71
|2,9
|EDİRNE / MERKEZ / Edirne Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|396,8257
|8,42
|2,35
|EDİRNE / MERKEZ / Edirne Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|368,7048
|14,56
|7,25
|EDİRNE / MERKEZ / Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|310,8911
|32,79
|4,05
|EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|268,9415
|52,12
|8,86
|EDİRNE / MERKEZ / Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|208,6614
|89,43
|20,2
|EDİRNE / KEŞAN / Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|205,0516
|91,26
|9,42