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Eğitim
Haber Giriş: 15.06.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Edirne lise taban puanları 2021! Edirne LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Edirne lise taban puanları 2021! Edirne LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS'ye giren öğrenciler istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Edirne'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Edirne LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Edirne'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Edirne'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120429,06863,70,2
EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60418,14355,051,19
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60406,90346,712,9
EDİRNE / MERKEZ / Edirne LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120396,82578,422,35
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce90368,704814,567,25
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90310,891132,794,05
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30268,941552,128,86
EDİRNE / MERKEZ / Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60208,661489,4320,2
EDİRNE / KEŞAN / Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30205,051691,269,42
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