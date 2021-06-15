Edirne lise taban puanları 2021! Edirne LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Edirne'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Edirne'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 429,0686 3,7 0,2 EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 418,1435 5,05 1,19 EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 406,9034 6,71 2,9 EDİRNE / MERKEZ / Edirne Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 396,8257 8,42 2,35 EDİRNE / MERKEZ / Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 368,7048 14,56 7,25