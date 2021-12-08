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Edim nedir? Borçlar hukukunda edim ne demek? Felsefede edim Ne Anlama Gelir?

#Edim#Kelime#Felsefe
Edim nedir Borçlar hukukunda edim ne demek Felsefede edim Ne Anlama Gelir

Dil devriminden sonra literatüre giren edim kelimesi ''etmek'' fiilinden türetilmiştir. Kelimenin sözlük anlamı yapılan iştir. Edim sözcüğü başta hukuk, felsefe ve psikoloji olmak üzere birçok bilim dalında terim anlamında kullanılır. Bu kelimeden türetilen edimsel ise davranışsal manasına gelir. Edim nedir? Borçlar hukukunda edim ne demek? Felsefede edim ne anlama gelir tüm detayları ile sizler için derledik.

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Edim kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Fiil 2- Hareket 3- Eylem 4- Aksiyon 5- Davranış 6- Pratik 7- Uygulama

 8- Faaliyet 9- İş 10- İfa Etmek

 Borçlar Hukukunda Edim Ne Demek?

 Edim, borçlar hukukunda yer alan temel kavramlardan biridir. Borçlunun alacaklıya yapmak zorunda olduğu ödemelere ya da sözleşme gereği yapmakla yükümlü olduğu şeylerin tamamına edim denir. Başta menfi, müspet, sürekli, devirli ve ani olmak üzere birçok edim çeşidi bulunmaktadır.

 Felsefede Edim Ne Anlama Gelir?

 Felsefede edim kavramı, birçok düşünür ve filozof tarafından farklı yorumlanmıştır. Edim genel olarak kişinin toplum içerisinde gözlemlenebilen ve analiz edilebilen davranışlarıdır. Ahlak felsefesinin temsilcilerine göre, edimi belirleyen faktörler kişinin ahlaki yapısıdır. Ahlaki yapının oluşmasında ise aile, okul ve yakın çevre gibi unsurlar önemli yer tutar.

 Bilgi felsefesine göre edimler menfi (olumsuz) ve (müspet) olarak ikiye ayrılır. Menfi edimler, kişinin hem topluma hem de kendisine zarar vermesine neden olur. Yalan söylemek, birine iftira atmak ya da hile yapmak, menfi edimlere örnek olarak gösterilebilir. Müspet edimler ise hem bireyin hem de toplumun yararına olan davranışlardır. Yardımlaşma, dürüstlük ve adil olmak müspet edimler arasında yer alır.

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 Sokrates, edim kavramını, yeni bir bakış açısıyla değerlendiren ilk filozoflardan biridir. Sokrates'e göre kötülüğün ve kötü edimlerin kaynağı bilgisizliktir. Hiç kimsenin bile bile kötülük yapamayacağını belirten düşünür, erdeme ancak bilgi ve sevgi ile ulaşılacağını iddia etmiştir.

 Immanuel Kant'a göre ise insanın edimlerini belirleyen temel ölçütler ahlak, değer ve inançtır.

 Psikolojide Edim Ne Anlama Gelir?

 Edim sözcüğü, psikoloji biliminde de terim anlamında kullanılır. Sonuçlarını göz önünde bulundurarak belli başlı eylemleri gerçekleştirmesine edimsel koşullanma denir. Yükseklik korkusu olan birinin bir apartmanın ilk katında yaşaması, edimsel koşullanmanın bir sonucudur. Diğer edimsel koşullanma örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Resme yeteneği olan birine boya ve fırça hediye edilmesi

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 2- Kızamık olan birinin, hastalığı başkalarına bulaştırmamak için evden dışarı çıkmaması.

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#Edim#Kelime#Felsefe

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