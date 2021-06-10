Edilgen ne demek? TDK'ya göre edilgen kelimesinin anlamı nedir? Edilgen sözlük anlamı

Edilgen Türkçedeki dilbilgisi konuları içerisinde yer alan hususlardan biridir. Özellikle öğrencilerin mutlaka bilmesi gerektiği önemli konular arasında yer alıyor. Sadece öğrenciler değil aynı zamanda günlük yaşamda da kullanımı noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Daha çok cümle içerisinde yer alarak kullanılan bir yapı olduğunu söylemek mümkün.

TDK'ya Göre Edilgen Kelimesinin Anlamı Nedir?

İki değişik anlamı üzerinden Türk Dil grubu kapsamında edilgen kelimesinin anlamları bulunmaktadır.

- Yapılan işlem etkilenmiş olan pasif etken, karşıtı

- Edilgen fiil

Bu şekilde cümle içerisinde amacına uygun olarak edilgen çatı üzerinden cümleler kurmak mümkün. Bu cümle kurulumları sağlanırken kullanılacak olan kelimeler de değişkenlik gerçekleşir. Bu değişkenlik cümlenin yapısı üzerinde anlatılmak istenen bir ifadeyi daha etkin biçimde ortaya çıkarır.

‘’Yukarıdaki cam kırıldı.’’

‘’Dün akşam bir bildiri okundu.’’

‘’Bugün mahallenin en güzel evi satıldı.’’

Yukarıdaki örneklere bakıldığı vakit yüklemleri üzerinden edilgen yapı olduğu anlaşılıyor. Yani işi yapan kişi ya da varlığın belli olmadığı anlaşılmaktadır. Yani burada özne olmaması ile beraber herhangi bir canlı veya cansız varlıklar yer almıyor. Böylece cümle pasif hale gelmekte ve daha etkin biçimde cümle kurulum imkanı sağlanmaktadır.