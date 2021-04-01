Edep Yahu ne demek? Edep Yahu deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimde geçen edep kelimesinin anlamı geleneklere uygun şekilde davranış ve utanma duygusu anlamına gelmektedir.

Edep Yahu Ne Demek?

Edep yahu deyimi aslında terbiyeli ol demektir. Bir kimsenin ahlak dışı konuşması karşısında edep yahu deyimi kullanılarak konuşmalarına çeki düzen vermesi hatırlatılır. Ayrıca kötü bir davranışta bulunan kişiye de edep yahu deyimi ile karşılık verilerek utanması gerektiği hatırlatılmaktadır.

Edep Yahu Deyiminin Anlamı (TDK)

edep yahu deyiminin anlamı ahlaka uygun davran, yaptıklarından utan anlamına gelmektedir. Edep yahu bir uyarı olarak kullanılan deyimlerdendir. Deyimde ayrıca kızgınlık da belirtilerek karşı tarafa aslında bir dur demek anlamında kullanılmaktadır.

Edep Yahu Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Edep yahu deyimi iki ayrı yakın anlamda kullanılabilmektedir Tam olarak anlaşılabilmesi için deyimin örnek cümle içinde kullanımı TDK örneklerinden faydalanılmalıdır. Sizlere örnek cümleleri araştırdık.