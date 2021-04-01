Edebiyat Yapmak ne demek? Edebiyat Yapmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerin kullanım alanlarının çok olmasının yanı sıra anlam bakımından da oldukça zengin olduğu vurgulanıyor. Hem tek başına kullanıldığında hem de cümle içinde kullanıldığında son derece etkin bir yapıya sahip olduğu net bir şekilde görülebiliyor.

Edebiyat yapmak Ne Demek?

Edebiyat yapmak sözü bir konu üzerinde samimi olmayan cümleler sarf ederek ön plana çıkma çabası olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra bir işe yaramayan süslü cümleler kurmak anlamında da kullanılabiliyor.

Edebiyat Yapmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Edebiyat yapmak deyimi genellikle gereksiz süslü cümleler kuran kimseler için kullanılan bir söz olarak kabul ediliyor. Bir konuda samimiyetsiz süslü cümleleri öne sürmek şeklinde de ifade ediliyor.

Edebiyat Yapmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Edebiyat yapmayı bırakırsan, işe başlayacağım.