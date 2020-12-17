Edebiyat Öğretmeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Edebiyat Öğretmeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak suretiyle edebiyat öğretmeni olmak mümkündür. Elbette bu durum tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda belli başlı bazı unsurları da yerine getirmek gerekir. Pek çok öğrenci nasıl edebiyat öğretmeni olabileceğine dair internet üzerinden de araştırma gerçekleştiriyor.

Edebiyat Öğretmeni Nedir?

Türk dilinin yapısı ve Türk edebiyatı ile beraber, Türkçe açısından anlam ve içerik gibi pek çok yapıyı öğrencilere öğreten kişilere edebiyat öğretmeni denmektedir. Devlet okulları ile beraber özel kurumlarda eğitim veren edebiyat öğretmenleri, belli başlı eğitimi üniversitede aldıktan sonra çalışma hayatına dahil olmaktadır.

Edebiyat Öğretmeni Ne İş Yapar?

Duygu ve düşünce ile beraber olayları; dil aracılığıyla yazılı ve sözlü şekilde anlatmak edebiyat olarak nitelendirilir. Bu konuda Türkçe dilinin yapısı ve edebi mirasın etkin şekilde aktarılması edebiyat öğretmenin görevidir. Tabii belli başlı bazı sorumlulukları bulunur.

- Genel olarak Türkçenin yapısı ve içeriğini öğrencilere en iyi şekilde aktarmak.

- Günümüz romanları ya da klasik romanlar hakkında öğrencilere bilgi ve tavsiyeler sunmak.

- Öğretim yöntemlerini planlamak suretiyle farklı materyaller üzerinden eğitim vermek.

- Ele alınmış olan müfredatı öğrencinin istekleri ve ihtiyaçlarına uygun hale getirmek.

- Yazılı ve sözlü olarak iletişim konusunda öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmek.

Edebiyat Öğretmeni Nasıl Olunur?

Edebiyat öğretmeni olabilmek için üniversitelerin, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Fakültelerde öğretmenlik yapılabilmesi için ise pedagojik formasyon almak gerekmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde devlet memuru olarak çalışmak isteyen öğretmenlerin, KPSS sınavına girmesi gerekmektedir.

Edebiyat Öğretmeni Olma Şartları

Edebiyat öğretmeni olmanın en önemli şartı ilgili bölümden 4 yıllık Lisans mezunu olmaktır. Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği üzerinden mezun olmak gerekir. Böylece özel kurumlarda ya da devlet memuru olarak çalışmak mümkün hale gelir. Diğer yandan Öğrenciler ile etkin bir iletişim kurmak, onları anlamak ve edebiyat becerilerini geliştirme konusunda da nitelikli olmak gerekmektedir. Bunlara sahip olan kişiler öğretmenlik yapabilecek vasfı göstererek öğretmen olarak çalışabilir.

Edebiyat Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

İmla ve cümle yapısı ile beraber Türk dili ve içeriği konusunda öğrencileri aydınlatmak edebiyat öğretmeninin en önemli görevidir. Aynı zamanda öğrencilerin yazılı ve sözlü olarak edebiyat konusundaki becerilerini geliştirmek görevler içerisinde yer alır. Öğrencilerin ihtiyacına uygun müfredatı kullanmak ve gerekli bilgileri doğru şekilde sunmak görevler içerisinde bulunur.

Edebiyat Öğretmeni Maaşları

Edebiyat öğretmeni maaşları 2500 ile beraber 3500 arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Ortalama olarak ise edebiyat öğretmenleri 3050 TL gibi bir maaş alır. Tabii bu maaş özel kurum ya da devlet memuru olunmasına göre değişkenlik yaratabilir. Aynı zamanda bir öğretmenin tecrübesine göre de farklı maaşlar söz konusu olabilmektedir. Yeni başlayan bir edebiyat öğretmeni ile 20 yıllık bir edebiyat öğretmeni arasında maaş farklılığı olur.

Edebiyat Öğretmeni İş İmkanları

Edebiyat öğretmenleri birçok özel üniversitede, devlet üniversitesinde ya da devlet memurluğu olarak öğretmenlik yapabilir. Aynı zamanda özel kurumlarda edebiyat öğretmeni olarak görevini icra edebilmektedir. Devlet memuru olabilmek için ise Kamu Personel Seçme sınavına girmek ve yeterli derecede puan almak gerekir.