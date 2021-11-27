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Edebiyat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Edebiyatın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Edebiyat#Eş Anlamlısı
Edebiyat kelimesinin eş anlamlısı nedir Edebiyatın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Edebiyat kelimesine karşılık olarak Türkçede 2 farklı sözcük eş anlamlı şekilde kullanılabilir. Aynı anlamı taşıması ile beraber amaca uygun tek başına veya cümle içerisinde değerlendirmek mümkün. Peki edebiyat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Edebiyatın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine merak edilen bilgiler.

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Hem günlük yaşamın hem de eğitimin önemli unsurları içerisinde edebiyat gelmektedir. Ayrı ve özel bir ders olarak anlatılması ile beraber, aynı zamanda oldukça geniş bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte taşıdığı anlam üzerinden günlük yaşamda farklı sözcükler üzerinde de ele alınır ve kullanılır.

 Edebiyat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Edebiyat kelimesinin eş anlamlısı 2 farklı sözcük üzerinden öne çıkar. Yazılışları farklı anlamları aynı olan eş anlamlı sözcükler olarak her iki kelime de edebiyat sözcüğüne karşılık şekilde kullanılabilir.

 - Yazın

 - Literatür

 İki kelime yabancı kökenli bir sözcük olması ile beraber ilk kelime Türkçe kökenli bir yapı olarak ifade edilir. Fakat her iki kelime de Türkiye'de yerleşik şekilde uzun yıllardır kullanılır.

 Edebiyatın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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 Türk Dil Kurumu üzerinden edebiyat kelimesine karşılık olarak eş anlamlı yazın ile beraber literatür kelimeleri kullanılabilir. Aynı zamanda bu kelimeler cümlelerde aynı anlamı ile değerlendirilir.

 ‘’Günümüzde birçok farklı yazın türü bulunmaktadır.’’

 ‘’Literatür Türkçede roman ve şiir gibi birçok farklı konuyu ele alır.’’

 Bu şekilde yukarıda verilen cümlelerde olduğu gibi aynı anlam üzerinden literatür ile yazın kelimeleri kullanılabilir.

 

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#TDK#Edebiyat#Eş Anlamlısı

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