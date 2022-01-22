Edebi nasıl yazılır? Edebi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Edebi kelimesi dilimizde oldukça fazla olarak kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Edebi kelimesi sıklıkla yazımı karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Kelimenin doğru yazılışı ise edebi olarak bilinmektedir.

Edebi Nasıl Yazılır?

Edebi kelimesi yazımı genellikle karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Edebi kelimesinin doğru yazılışı "edebi" şeklinde olmalıdır. Yazımı genellikle ebedi kelimesi ile karıştırılmaktadır. Ancak edebi ve ebedi kelimeleri farklı anlamlara gelen iki kelime olarak ifade edilebilir. Kelimenin doğru kullanımı edebi şeklinde olmalıdır. Farklı şekiller de yazılması ise hatalı bir yazım olarak kabul edilecektir.

Edebi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Edebi kelimesinin doğru bir şekilde yazılışını "edebi" olarak ifade etmek mümkündür. Türk Dil Kurumu'na göre de kelimenin doğru bir şekilde yazılışı "edebi" olarak bilinmektedir. Kelimenin farklı bir şekilde yazılması ise yazım yanlışına neden olacaktır. Edebi kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı Edebiyatla ilgili olarak bilinmektedir. Kelimenin doğru bir şekilde kullanılması için edebi şeklinde yazılması gerekmektedir. Edebi kelimesi TDK'ya göre edebi olarak yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazılışı "edebi" şeklinde ifade edilmektedir.