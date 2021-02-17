Edebi Edepsizden Öğren atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Edep genel olarak insanların birbirlerine karşılı saygılı olması gerektiğini anlatmaktadır. İnsanların birbirlerine karşı sevgi ve saygı çerçevesinde davranmasını anlatmaktadır. Edep konusunda ise pek çok söz söylenmiştir.

Edebi Edepsizden Öğren Atasözünün Anlamı

Edebi edepsizden öğren atasözünün anlamı şu şekildedir; utanılacak bir iş yapan kişinin davranışlarının yanlış olduğunu, bunların yapılmaması gereken davranışlar olduğunu düşünerek doğru yol bulmuş olunmaktadır manasında kullanılır. Buradan da edepsiz olan kişinin yapmış olduğu davranışların yanlış olduğu ve bu davranışların yapılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Bundan dolayı ise amaç yanlış yapılan davranıştan doğruyu bulmaktır.

Edebi Edepsizden Öğren Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Edebi Edepsizden öğren atasözünün örnek cümle içindeki kullanımına şu örnek verilebilir; Sokakta yürüyen bir kişi sokağın ortasına tükürdüğü görüldü ve amcam bana dönerek " edebi edepsizden öğren evladım" dedi.