Edeb ne demek, ne anlama gelir? Edeb kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Bu kelimeden türetilmiş olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan sözcükler şunlardır: 1- Edebi 2- EdebiyatBu kelimeden türetilmiş olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan sözcükler şunlardır:

1- Edebi

2- Edebiyat

3- Edepli. Edeb ne demek, ne anlama gelir?

Örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik. Edeb kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Haya 2- Nezaket 3- Ar 4- Hicap 5- Utanma 6- Zarafet 7- Görgü 8- Terbiye

Edeb Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kişinin saygılı ve makul davranmasını sağlayan duyguya edep denir. Büyüklerine hürmet etmeyen ve konuşurken saygısız ifadeler kullanan kişiler ise edepsiz olarak nitelendirilir.

Bu kelime birçok deyim ve kalıp ifadede yer alır.

Örnekler:

1- Edebini takınmak

2- Edep Erkan

3- Edebini Bilmek

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Edeb Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Edeb kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Utanma duygusu, hicap

İkinci Anlamı: Nezaket, saygı, hürmet

Edeb Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bazı yazarlar edebiyat kelimesinin edep sözcüğünden geldiğini unutmuş gibi.

2- Hikmet Bey, edep erkana uygun davranan, mümtaz bir kişilikti.

3- Şu edepsizin yaptığına bakın!