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Edat ve bağlaç arasındaki fark nedir? Edat ile bağlaç farkı

Edat ve bağlaç arasındaki fark nedir Edat ile bağlaç farkı

Tek başına kullanıldığında bir anlamı olmayan ve sözcükler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan kelimelere edat denir. Bağlaçlar ise hem kelimeleri hem de birleşik cümleleri birbirine bağlar. En çok kullanılan bağlaçlar şu şekilde sıralanabilir: 1- Ve 2- İle 3- Kadar 4- Ancak 5- Ama. Edat ve Bağlaç arasındaki fark nedir merak edilen tüm detayları ile sizler için derledik.

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İlgeç adıyla da bilinen edatlar cümle içerisinde zarf tümleci, belirtili nesne ve dolaylı tümleç olarak kullanılabilir. Bunun dışında ''ancak'', ''ile'', ''rağmen'' ve ''ötürü'' cümle içerisinde hem bağlaç hem de ilgeç olarak görev alabilir.

 Edat ve Bağlaç Arasındaki Fark Nedir?

 Edat ve bağlaç arasındaki iki temel fark vardır.

 1- Edatlar cümleden çıkartıldığında cümle tamamen anlamsızlaşır.

 2- Bağlaçlar cümlenin ögelerini birbirine bağlasa da cümlenin bir ögesi olmaz.

 Örnek Cümlelerle Edat ve Bağlaç Arasındaki Farklar

 1- Serkan ile bugün yeni açılan alışveriş merkezine gideceğiz.

 Bu cümlede ''İle'' birliktelik anlamında kullanıldığı için bağlaç değil edat olarak kullanılmıştır.

 2- Pazardan armut ile kayısı aldık.

 Yukarıdaki cümlede armut ile kayısı belirtisiz nesne görevindedir. ''İle'' ise ve anlamında kullanıldığı için edat değil bağlaçtır.

 3- Bu iş ancak sabaha karşı biter.

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 Ancak, zaman zarfı görevinde kullanıldığı için edattır.

 4- Sizinle tatile gelirim ancak bir şartım var.

 Ancak, ''fakat'' anlamında kullanıldığı için bağlaçtır.

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