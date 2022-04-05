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Edat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Edatın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Edat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Edatın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Tek başına kullanıldığında bir anlama gelmeyen ve cümle içerisindeki ögeler arasında anlam ilgisi kuran sözcüklere edat denir. Dilimize Arapçadan geçen edat kelimesinin sözlük anlamı bağımlı kelimedir. Bu kelimeler ancak başka bir sözcükle kullanıldığında bir anlama geldiği için edat olarak nitelendirilmiştir. Edat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sizin için örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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 Cümle içerisinde en fazla kullanılan edatlar şu şekilde sıralanabilir:

 1- Rağmen 2- Değil 3- Üzere 4- Kadar 5- -Den Beri 6- Dek 7- Göre 

 Edat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1- İLGEÇ

 2- SÖZ BÖLÜKLERİ 

 Edatın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK) 

 1- İLGEÇ 

 İlgeç, edat kelimesiyle eş anlamlıdır. Dil devriminden sonra literatüre giren ilgeç kelimesi ''ilgi'' sözcüğünden türetilmiştir. Edatlar kelimeler ve söz grupları arasında anlam ilgisi kurduğu için ''ilgeç'' olarak adlandırılır. 

 İlgeçlere rabıt edatı da denir. Arapça kökenli bir sözcük olan rabıt bağ ve ilgi anlamına gelir. Hem bağlaç hem edat olarak kullanılan kelimelere de ilgeç denir. Örnekler: 1- Kadar 2- İle 

 Örnek Cümleler: 

 1- İlgeçler, bağlaçlar gibi kelimeden ayrı yazılırlar.

 2- Bugün bir saat boyunca komşunun çocuğuna ilgeç konusunu anlattım. 

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 2- SÖZ BÖLÜKLERİ: 

 Cümle içinde sıfat, edat, zamir olarak kullanılan kelimelere söz bölükleri denir. 

 Örnek Cümleler: 

 1- İki ders üst üste söz bölükleri konusunu işledik.

 2- Bugün söz bölükleriyle ilgili 20 soru çözdüm.

 

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