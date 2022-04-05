Edat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Edatın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Cümle içerisinde en fazla kullanılan edatlar şu şekilde sıralanabilir:

1- Rağmen 2- Değil 3- Üzere 4- Kadar 5- -Den Beri 6- Dek 7- Göre

Edat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- İLGEÇ

2- SÖZ BÖLÜKLERİ

Edatın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- İLGEÇ

İlgeç, edat kelimesiyle eş anlamlıdır. Dil devriminden sonra literatüre giren ilgeç kelimesi ''ilgi'' sözcüğünden türetilmiştir. Edatlar kelimeler ve söz grupları arasında anlam ilgisi kurduğu için ''ilgeç'' olarak adlandırılır.

İlgeçlere rabıt edatı da denir. Arapça kökenli bir sözcük olan rabıt bağ ve ilgi anlamına gelir. Hem bağlaç hem edat olarak kullanılan kelimelere de ilgeç denir. Örnekler: 1- Kadar 2- İle

Örnek Cümleler:

1- İlgeçler, bağlaçlar gibi kelimeden ayrı yazılırlar.

2- Bugün bir saat boyunca komşunun çocuğuna ilgeç konusunu anlattım.

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2- SÖZ BÖLÜKLERİ:

Cümle içinde sıfat, edat, zamir olarak kullanılan kelimelere söz bölükleri denir.

Örnek Cümleler:

1- İki ders üst üste söz bölükleri konusunu işledik.

2- Bugün söz bölükleriyle ilgili 20 soru çözdüm.