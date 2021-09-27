Eczane nasıl yazılır? TDK'ya göre eczane kelimesinin doğru yazımı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Pfizer CEOsundan çok konuşulacak aşı açıklamasıPfizer CEO'sundan çok konuşulacak aşı açıklaması#Koronavirüs
Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0...Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0...'#Beşiktaş
Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruzErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Koronavirüs her şeyi sildi Rekor düşüş...Koronavirüs her şeyi sildi! Rekor düşüş...#Koronavirüs
İsimleri tek tek açıkladı Dev şirketlere soruşturmaİsimleri tek tek açıkladı! Dev şirketlere soruşturma#Rekabet Kurumu
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Takı kavgasında damat ile 3 kişiyi vurmuştu Gelinin babası için karar...Takı kavgasında damat ile 3 kişiyi vurmuştu! Gelinin babası için karar...#Trabzon
GRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı ABD mi önde Çin miGRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı! ABD mi önde Çin mi? #Teknoloji
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Şaşırtan savunma O saatte sınavdaydımŞaşırtan savunma! 'O saatte sınavdaydım'#Didem Soydan
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Eczane nasıl yazılır? TDK'ya göre eczane kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#ECZANE
Eczane nasıl yazılır TDKya göre eczane kelimesinin doğru yazımı..

Birçok değişik kelime üzerinden yazım hatası yapılan sözcükler arasında eczane geliyor. Peki, eczane nasıl yazılır? TDK'ya göre eczane kelimesinin doğru yazımı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Özellikle iki farklı sessiz harf bir araya geldiği için karıştırılan kelimeler arasında eczane sözcüğü bulunmaktadır. Bu sözcük doğru şekilde ele alınmalı ve sadece yazımı değil okunuşu üzerinden de ifade edilmelidir.

Eczane Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılmış olan hali, ‘Eczane’ olarak öne çıkar. Yazımı ile beraber aynı şekilde okunuşu da bu yazımı üzerinden ele alınmalıdır. İlaçların satıldığı yer olarak ifade edilen eczane kelimesi cümle içerisinde ya da tek başına kullanılabilir.

TDK'ya Göre Eczane Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bu kelime için doğru ve yanlışları ayırt etmek mümkün.

Eczane (Doğru)

Eçzane (Yanlış)

Ezzane (Yanlış)

İkinci ve üçüncü kelimelerde verilen yanlış hata aynı zamanda okunuş üzerinden de gerçekleşmektedir. O yüzden buna dikkat etmek suretiyle ilk kelime üzerinden ele alınmalı ve doğru şekilde yazılırken aynı zamanda doğru biçimde okunmalıdır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#Tdk#ECZANE