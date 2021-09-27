Eczane nasıl yazılır? TDK'ya göre eczane kelimesinin doğru yazımı..

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Özellikle iki farklı sessiz harf bir araya geldiği için karıştırılan kelimeler arasında eczane sözcüğü bulunmaktadır. Bu sözcük doğru şekilde ele alınmalı ve sadece yazımı değil okunuşu üzerinden de ifade edilmelidir.



Eczane Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde yazılmış olan hali, ‘Eczane’ olarak öne çıkar. Yazımı ile beraber aynı şekilde okunuşu da bu yazımı üzerinden ele alınmalıdır. İlaçların satıldığı yer olarak ifade edilen eczane kelimesi cümle içerisinde ya da tek başına kullanılabilir.



TDK'ya Göre Eczane Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bu kelime için doğru ve yanlışları ayırt etmek mümkün.



Eczane (Doğru)



Eçzane (Yanlış)



Ezzane (Yanlış)



İkinci ve üçüncü kelimelerde verilen yanlış hata aynı zamanda okunuş üzerinden de gerçekleşmektedir. O yüzden buna dikkat etmek suretiyle ilk kelime üzerinden ele alınmalı ve doğru şekilde yazılırken aynı zamanda doğru biçimde okunmalıdır.