Eczane nasıl yazılır? Eczane kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Yazım yanlışı yapılan kelimelerden birisi de eczane olarak ifade edilebilir. Eczane kelimesi genel olarak ezzane şeklinde yanlış bir şekilde kullanılmaktadır. Doğru kullanımı ise eczane şeklinde olmalıdır. Yazımı sıklıkla karıştırılan kelimelerden birisi de eczane olarak ifade edilebilmektedir. Kelimenin doğru yazımı ise eczane olmalıdır.

Eczane Nasıl Yazılır?

Eczane kelimesi yazımı karıştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Eczane; ilaçların hazırlandığı veya hazır ilaçların satıldığı yer olarak bilinmektedir. Eczane kelimesini yazarken ise doğru bir şekilde yazılması oldukça önemlidir. Ezzane ve benzeri şekiller de yazımlar ise yanlış olarak ifade edilebilir. Eczane kelimesi söylenirken de yanlış bir şekilde ezzane olarak telaffuz edilmektedir. Kelimenin doğru söylenişinin ise eczane şeklinde olması gerektiğini söylemek mümkündür.

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Eczane Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Eczane kelimesinin yazılışında sıklıkla yanlışlık yapıldığı bilinmektedir. Eczane kelimesinin doğru yazılışını öğrenmek için Türk Dil Kurumu tarafından belirtilen yazılışı öğrenmek gerekmektedir. Eczane kelimesinin doğru bir şekilde yazılması için "eczane" şeklinde yazılması gerekmektedir. Kelimenin doğru şekilde yazılımı eczane olarak ifade edilmektedir. Kelime söylenirken de yine aynı şekilde eczane olarak söylenmesi gerekmektedir.