Eczane Hizmetleri (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan Eczane Hizmetleri bölümünde 4 dönem boyunca pek çok ders görülmektedir.

Eczane Hizmetleri Bölümü Nedir?

Günlük yaşamda en önemli ihtiyaçlarımızın karşılandığı eczaneler ihtiyaç sahibi hastaların ilaçlarını temin edebilecekleri kurumlara verilen isimdir. Eczane Hizmetleri bölümü ise bu alanda eğitim vermektedir. Bu bölümün amacı ilaç firmaları, ilaç üretim laboratuvarları veya ilaç satış kuruluşlarında görev alacak, ilaçlar ile ilgili her türlü bilgiye sahip olup müşterilerin taleplerine karşılık verecek yetkin elemanlarının yetiştirmektir.

Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıl ve 4 dönemden oluşmaktadır. Fakat Eczane Hizmetleri bölümü programının amacına bakıldığında fazla kapsamlı ve çok yönlü olduğu görülmektedir. Eczane Hizmetleri bölümünden mezun olan öğrencilere Eczane Teknikeri unvanı verilir ve bu kişiler sağlık teknikeri statüsünde çalışırlar.

Eczane Hizmetleri bölümünde eğitim sırasında teorik ve pratik pek çok sayıda dersler görülmektedir. Genellikle dersler Kimya ağırlıklı olup laboratuvarlarda gerçekleştirilen uygulama dersleri de bulunmaktadır. Ayrıca Eczane Hizmetleri bölümünün tamamlanabilmesi için öğrencilerin 8 haftalık eczane stajlarını da tamamlamaları gerekmektedir. Eğitim hayatında tüm derslerden başarılı bir şekilde geçen ve stajlarını tamamlayan öğrencilere Eczane Hizmetleri Bölümü Ön Lisans Diploması verilir.

Eczane Hizmetleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Eczane Hizmetleri bölümünden mezun olan öğrencilerin eczane hizmetlerinde doktorların düzenledikleri reçetelerde bulunan hazır ilaçların müşteriye sunulması yapacakları işlerden birisidir. Ayrıca hazırlanması gerekli ilaçları eczacının gözetiminde hazırlamak, laboratuvarlarda, ilaç sektöründe, ilaç depolarında ara eleman olarak çalışmak Eczane Hizmetleri mezunlarının yapacakları işler arasında bulunmaktadır.

Eczane Hizmetleri Bölümü Olan Üniversiteler

Eczane Hizmetleri bölümü ülkemizde pek çok ilde bulunan üniversitelerde bulunmaktadır. Eczane Hizmetleri bölümünün bulunduğu devlet ve vakıf üniversitelerinden bazıları şunlardır:

- İstanbul Medipol Üniversitesi

- Üsküdar Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- İstanbul Aydın Üniversitesi

- Üsküdar Üniversitesi

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi

- İstinye Üniversitesi

- İstanbul yeni Yüzyıl Üniversitesi

- Anadolu Üniversitesi

- Beykent Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- İnönü Üniversitesi

- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

- Harran Üniversitesi

- Pamukkale Üniversitesi

- Fırat Üniversitesi

- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Eczane Hizmetleri Bölümü Dersleri

Eczane Hizmetleri bölümünde öğrenciler 4 dönemlik eğitim süreci boyunca pek çok dersten sorumlu olurlar. Bu derslerden bazıları şunlardır:

- Biyokimya

- Fizyoloji

- Eczane teknikerliğine Giriş

- Genel Kimya

- Tıbbi Terminoloji

- Eczacılıkta Temel hesaplamalar

- Farmakoloji

- İlaç Şekilleri ve Teknolojileri

- Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji

- Pratik İlaç Bilgisi

Eczane Hizmetleri bölümünde okuyan öğrenciler bu ve daha birçok dersten sorumlu olurlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına girebilirler. Bu sınavdan yeterli puanı aldıktan sonra bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilirler. Eczane Hizmetleri DGS bölümleri ise şunlardır:

- Kimya Mühendisliği

- Biyokimya

- Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

- Kimya bölümleri öğrencilerin seçecekleri bölümlerdir.

Eczane Hizmetleri Bölümü İş İmkanları

Öğrenciler üniversitelerin bölümlerini araştırırken en çok merak ettikleri konu iş olanakları olmaktadır. Eczane Hizmetleri bölümünün ise iş olanakları oldukça geniştir. Eczane Hizmetleri bölümünden mezun olan öğrenciler farklı pek çok alanda çalışabilirler. Özellikle başlıca çalışma alanları eczanelerdir. Fakat eczaneler dışında da ilaç firmalarında çalışma olanakları da bulunmaktadır. Eczane Hizmetleri teknikeri diğer bir anlamda eczane yardımcısı olarak çalışmaktadır. Eczane Hizmetleri bölümü mezun öğrenciler için iş olanakları şunlardır:

- Kamu hastanelerine bağlı eczanelerde çalışabilirler.

- Üniversite hastanelerine bağlı eczanelerde çalışabilirler.

- Özel eczanelerde çalışabilirler.

- İlaç üretim firmalarında çalışabilirler.

- İlaç satış firmalarında çalışabilirler.

- İlaç depolarında çalışabilirler.

Eczane Hizmetleri bölümünden mezun öğrencilerin kamu sektöründe memurluk kadrolarında çalışmaları için Kamu personeli Seçme Sınavı ön lisans sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavdan gerekli puan almaları halinde kamu sektöründe de çalışabilirler.