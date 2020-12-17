Eczacı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Eczacı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

''Eczane sorumlusu'' adıyla da bilinen eczacıların çalışma alanları hastane ve eczaneler ile sınırlı değil. Adli tıp kurumları ve araştırma laboratuvarlarında da çalışma imkanı bulunan eczacıların maaşları çalıştıkları kurumlara göre farklılık gösterir. Eczacılık diploması olan ve gerekli şartları yerine getirenler kendi eczanelerini açabilir.

Eczacı Nedir?

Doktorların yazdıkları ilaçları satan ve ilaçların nasıl kullanılacağı ile ilgili hastalara bilgiler veren sağlık çalışanına eczacı denir. ''Eczane sorumlusu'' ve ''eczane teknisyeni'' adıyla da bilinen eczacıları denetleyenlere ise ''baş eczacı'' denir. Baş eczacılar hem devlet hem de üniversite hastanelerinde çalışabilir.

Eczacı Ne İş Yapar?

Eczacıların yaptığı işler çalıştıkları kurumlara göre farklılık gösterir. Örneğin hastane eczanelerinde çalışan eczacıların görev ve sorumlulukları şunlardır:

1- Periyodik aralıklarla stok kontrolü yapmak.

2- Hastaları ilaçların yan etkileri konusunda bilgilendirmek.

3- Azalan ya da bite ilaçları temin etmek.

4- İlaçların uygun koşullarda saklanmasını sağlamak.

5- Çeşitli ilaç grupları için rapor hazırlamak.

Eczacı Nasıl Olunur?

Eczacı olmak için Eczacılık fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir. Eczane açmak isteyenler ise gerekli belgeleri hazırladıktan sonra İl ya da İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapmalıdır.

Eczacı Olma Şartları Nelerdir?

Eczacı olmak isteyenler 5 yıllık eczacılık lisans programından mezun olmaları ve zorunlu stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. 6 aylık zorunlu stajlarını yapmayanlar mezun olsalar dahi eczane açamaz ve hastanelerde eczane teknisyeni olarak çalışamazlar.

Bir diğer seçenek ise UES sınavına girmektir. Sınavı kazanan 3 yıllık bir eğitim sürecinden sonra ''uzman eczacı'' unvanı alırlar.

Eczacı Görevleri Nelerdir?

1- Reçete edilen ilaçlar hakkında hastaları detaylı bir şekilde bilgilendirmek.

2- Hastaların şikayetlerine göre ilaç önermek ve satmak. (Sadece reçetesiz satılabilen ilaçları)

3- Tansiyon ölçmek. Tansiyonu düşük ya da yüksek çıkan kişilere ilk müdahaleyi gerçekleştirmektir.

4- Haftalık ve aylık eczane dosyaları hazırlamak.

5- Kontrollü ilaç reçetelerini bilgisayara işlemek.

6- Tıbbi ekipmanlar konusunda hastaları bilgilendirmek.

7- Hasta mahremiyet hakkına uygun davranmak.

8- Kemoterapi ilaçlarını ve solüsyonları hazırlamak

Baş eczacıların görev ve sorumlulukları ise şunlardır:

1- Eczane içindeki düzeni sağlamak.

2- Hem hastalara hem de hemşirelere ilaç ve tıbbi ekipman kullanımı konusunda bilgi vermek.

3- Eczanede çalışanların izin günlerini ve çalışma saatlerini belirlemek.

4- İlaçların uygun bir şekilde muhafaza edilip edilmediğini denetlemek.

5- Miadı yaklaşan ilaçları değiştirmek. Miadı dolmuş ilaçları prosedüre uygun bir şekilde imha etmek.

6- Yeşil ve kırmızı reçete ile alınabilen ilaçları sınıflandırmak.

7- İhale listesi hazırlamak ve iş takibi yapmak.

Not: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte yer alan kurallara göre baş eczacılar nöbet tutmazlar.

Eczacı Maaşları Ne Kadar?

Eczacıların aldığı en düşük maaş 2500 - 2600 TL'dir. Ortalama maaş 3000 - 3200 TL iken, en yüksek eczacı maaşı ise 3800 - 4000 TL arasında değişmektedir. Baş eczacıların ortalama maaşları ise 5000 - 5500 TL'dir.

Eczacı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Eczacılar sadece devlet ve şehir hastanelerinde değil özel hastanelerde de çalışabilir. Bunun dışında çalışabilecekleri diğer yerler şu şekilde sırlanabilir:

1- Adli tıp kurumlarında çalışabilirler.

2- Mahkemelerde adli eczacılık yapabilirler.

3- Çeşitli sağlık tesislerinde formülasyon geliştirme uzmanı olarak çalışabilirler.

4- Ecza depolarında baş eczacı olabilirler.