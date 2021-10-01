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Ecrimisil davası nedir, nasıl açılır ve ne kadar sürer? Ecrimisil davası ne kadar süreçlenir ve zamanaşımı bilgisi

#Ecrimisil Davası #Ecrimsel#Dava
Ecrimisil davası nedir, nasıl açılır ve ne kadar sürer Ecrimisil davası ne kadar süreçlenir ve zamanaşımı bilgisi

Ecrimisil davası diğer adı haksız işgal davası olarak bilinmektedir. Ecrimisil davasının konusu çoğunlukla taşınmazlar üzerindeki hakların kullanımına engel durumların bulunmasıdır. Ecrimisil davası nedir ne zaman açılır ve ne kadar sürer hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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Ecrimisil davasının süreçleri nasıldır ve zaman aşımı süresi ne kadardır gibi soruların yanıtlarını öğrenerek ecrimisil davası açılabilmektedir. Ecrimisil davasının hukuki niteliği haksız fil olarak nitelendirilmektedir. Ecrimisil davasına ilişkin özel hukukta bir düzenleme bulunmamakla beraber ecrimisil kararları yargı kararları ile belirlenmiştir.

 Ecrimisil Davası Nedir?

 Ecrimisil davası haksız işgal nedeniyle taşınmaz üzerindeki haklarını istediği gibi kullanamayan kişilerin işgal edenlere karşı açmış oldukları tazminat davasıdır. Diğer bir adı ise haksız işgal tazminatı davasıdır. Ecrimisil davasında taşınmazı işgal eden kişinin bu taşınmazdan ekonomik gelir elde etmesi veya kazanç sağlama niyetinin bulunması da ecrimisil talep edilmesini gerektirmektedir. Ecrimisil davasında kötü niyet bulunması konusu bu şekilde tespit edilmektedir. İyi niyetle bir taşınmazı işgal eden ve hiçbir ekonomik gelir sağlamayı amaçlamayan kişiler için ecrimisil davası haksız fil konusunda yetersiz ispata neden olabilmektedir.

 Ecrimisil davasında taşınmaz veya taşınmazları işgal eden kişi veya kişilerden sebep oldukları haksız fil neticesinde tazminat ödemeleri talep edilmektedir. Ecrimisil davasında karar neticesinde haksız fil sayılan taşınmaz işgali sonucunda davayı açan tarafın taşınmaz sahibinin dava için gerekli tüm şartları ıspatlayarak mahkemeye sunması beklenmektedir.

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 Ecrimisil Davası Nasıl Açılır Ve Ne Kadar Sürer?

 Ecrimisil davası işgale uğramış taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişiler tarafından açılmaktadır. Birden fazla pay sahibi olan kişilerin her birinin ecrimisil davası açma hakkı bulunmaktadır. Bir taşınmaz üzerinde bulunan mirasçıların sadece biri ecrimisil davası açabilmektedir. Diğerlerinden izin veya imza almasına gerek bulunmamaktadır. Ecrimisil davasında taşınmaz üzerindeki hakların korunamamasının yanında haksız şekilde taşınmaz üzerinden kar elde etmek de dava sebebi olmaktadır.

 Ecrimisil davası açabilmek için talep şartlarının oluşması gerekmektedir. Şartlar şunlardır;

 Haksız işgalin varlığı,

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 Taşınmazı işgal eden kişinin kötü niyeti,

 Zararın meydana gelmesi,

 Haksız işgal ile zarar arasında illiyet bağının bulunması gibi şartlar ayrıntılı olarak incelenmektedir.

 Ecrimisil davası zaman aşımı süresi haksız fiil olarak tanınmış olmasına rağmen beş yıl sürmektedir. Haksız fiilin oluşmasından itibaren beş yıl içerisinde dava açılması gerekmektedir.

 Ecrimisil davasının karar aşamasından önce gerekli belge ve ispat amaçlı evraklar toplandıktan sonra keşif çalışmaları gibi deliller toplanmaktadır. Mahkemeye sunulan belgeler neticesinde bilir kişi heyeti keşif çalışmaları yapmaktadır. Çalışmalar sonucunda elde edilen nihai karar taraflara açıklanmaktadır. Ecrimisil davasının süresi ecrimisile konu olan haksız fil durumuna göre ve ispat belgelerinin hazırlanmasına çalışmaların tamamlanmasına göre değişiklik göstermektedir.

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 Ecrimisil Davası Ne Kadar Süreçlenir ve Zamanaşımı Bilgisi

 Ecrimisil kelime anlamı işgal edilen taşınmazdan işgal olunan zararın hak sahibine iade edilmesi gereken tutar demektir. Ecrimisil kararı verilirken gerekli dokümanlar ve ispat çalışmaları tamamlanması ve bilirkişi heyetinin keşif sonuçlarının elde edilmesi ve karara bağlanması aşamaları gerekmektedir. Tüm bu aşamalardan sonra ecrimisil davası sonuçlanmaktadır.

 Ecrimisil davasına konu olan taşınmazın durumu uzaklık veya yakınlığı ve bilirkişi heyetinin tespitini engelleyecek durumlar davanın neticelenmesini geciktirebilmektedir.

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 Ecrimisil davasının zaman aşımı süresi 5 yıl olarak bilinmektedir. Bu süreyi aşan durumlarda ecrimisil davası zamana aşımına uğramaktadır.

 Ecrimisil davasının açılabilmesi için gerekli şartların arasında ispatlanamayan konular olduğunda da zaman aşımı süresi işlemektedir.

 Dava açıldıktan sonra delilleri toplama ve taşınmazlara yapılan saldırıyı ispat etmek için zaman bulunmaktadır. Bu aşamada haksız file uğrayan kişi davayı açarak işlemler için gerekli ispat belgelerini hazırlayabilmektedir.

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