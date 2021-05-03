Ecnadeyn Savaşı Tarihi Ve Özeti - Ecnadeyn Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Müslüman kaynaklarda en üstlerde yer alan Ecnadeyn savaşı, İslam devletinin ilk dış savaşıdır. Bizanslılarla yapılan muharebe sonucunda, Müslümanlar ilk dış muharebesini mutlak zaferle kazanmıştır.

Ecnadeyn Savaşı Nedir?

Ecnadeyn Savaşı Bizans ve Müslümanlar arasında gerçekleşen Müslümanların zaferiyle sonuçlanan ilk muharebedir. Savaş esnasında yaşananlar, Hazreti Ebubekir'in vefatı gibi pek çok durum savaşın kaderini belirlemiştir.

Ecnadeyn Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Ecnadeyn savaşı için Hazreti Ebubekir Halit Bin Velid'i görevlendirmiştir. Arapların komutanlığı ondaydı. Ancak savaş sürdüğü esnada Ebubekir vefat etmiş, yerine Ömer geçmiştir. Ömer'in halifeliği alır almaz ilk icraatı, Halit Bin Velid'i kumandanlıktan alıp yerine Ebu Ubeyde'yi almasıydı.

Fakat savaş esnasında fermanı alan Ebu Ubeyde, savaş sonuna kadar fermanı gizlemiş, savaş boyunca komuta kısmında Halit Bin Velid'in olmasını sağlamıştır. Bu sayede Müslümanlar Halit Bin Velid'in kumandanlığı ve zekası sayesinde kazanmış, Suriye'nin kapılarını açmıştır.

Ecnadeyn Savaşı Tarihi

Ecnadeyn Savaşı, Bizans ile Müslümanların ordusu arasında 30 Temmuz 634 yılında gerçekleşmiştir.

Ecnadeyn Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Ecnadeyn savaşı Bizans ile Müslümanlar arasında, Filistin topraklarında gerçekleşmiştir. Savaşın kazanan tarafı Müslümanlar olmuştur.

Ecnadeyn Savaşı Taraftarları

Taraflar Müslüman ordusu ile Bizans ordusudur. Müslümanların komuta kademesinde Halit Bin Velid yer almıştır.

Ecnadeyn Savaşı Nedenleri

l Hazreti Muhammed'in vefatı sonrasında Ebubekir, Arap kabileleri arasındaki isyanları Ridde Savaşı ile bastırdı. İsyanların bastırılmasından sonra hedefe bu kez devletin kuzeyinde yer alan Bizans devleti alındı.

l 22 bin kişilik ordu ilk olarak Bizans'ın elinde bulunan Suriye'nin üzerine yürüdü ve zorlanmadan burayı aldı.

l Arapların ilerleyişini duyan Bizans'ın imparatoru Theodoros, 80 bin kişiden oluşan orduyu hazırlayıp Filistin'e doğru gönderdi.

l Savaşın en önemli nedeni, Ebubekir'in genişlemeyi zaruri olarak görmesinin yanı sıra, Bizans tehdidinin yok edilmek istenmesidir. Çünkü Bizans'ın hemen sınırda yer alması hem Müslümanlığı yayılmasını engelliyor hem devletin sınırlarını kısıtlıyordu.

Ecnadeyn Savaşı Sonuçları

l Müslümanların sayıca çok daha az olmasına rağmen Bizans ordusuna karşı zafer elde etmişlerdir.

l Savaş sonucunda savunması kalan Filistin toprakları kolayca alınıp, Müslüman toprakları sınırlarına katıldı.

l Müslümanlar tarihlerindeki ilk önemli savaşı zorlanmalarına rağmen kazanmışlardır.

l Müslüman komutanların az orduyla savaşı kazanmaları komşu devletler tarafından duyuldu ve Müslüman devleti kendisini kanıtlamış oldu.

l Müslüman devleti resmi bir güç haline geldi. Savaşın kazanılmasıyla Bizans'ın bölgedeki hakimiyeti azaldı. İslam savaş sonrasında yapılan fetihlerle birlikte daha kolay yayılma imkanı buldu. Müslümanlar Arap dünyasında saygınlık kazanmanın yanında lider olma yolunda adım atmışlardır.

Ecnadeyn Savaşı Önemi

Ecnadeyn savaşının Müslümanlar açısından önemli olmasının nedeni, sadece bölgenin değil dünyanın en önemli güçlerinden Bizans'a karşı kazanılmış olmasıydı. Bu kadar güçlü bir devletin mağlup edilmesi, Müslüman devletinin daha fazla ciddiye alınmasına neden oldu. Dolayısıyla İslam çok daha kolay şekilde yayılma imkanı buldu.

Yeni insanlar İslam'la tanışma fırsatına erişti. Ayrıca savaş bittikten sonra Bizans imparatoru diğer toprağı olan Antakya'ya gitmek zorunda kalmıştır. Savaşın 22 bin kişilik orduyla kazanılması, Müslümanların inançlarına daha fazla bağlı olmasına zemin hazırladı.

Araplar ile Bizans arasında ilk savaş olması tarihi açıdan oldukça önemli olmasını sağlıyor. Müslümanlar Araplar arasında çok daha saygın duruma gelmişlerdir. Birçok Müslüman olmayan Arap, bu savaş sonrasında İslam dinine tabi olmayı seçmiştir.