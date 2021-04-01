Eciş Bücüş ne demek? Eciş Bücüş deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerin en büyük özelliği derin manaları ile cümleleri daha etkin bir hale getirebiliyor olmalarıdır. Bunun yanı sıra kısa ve öz olmaları da deyimlerin kullanım alanını genişletmeye yetiyor. Fakat doğru bir şekilde kullanılmadığı zaman cümle bütünlüğü bozulabilir ve istenilen etki elde edilemeyebilir. Bu yüzden deyimler hakkında yeterli bilgiye sahip olmak gerekiyor.

Eciş Bücüş Ne Demek?

Eciş bücüş genellikle görsel olarak çirkin olan bir yapıyı veya bir cismi ifade etmek için kullanılan bir sözdür. Bunun yanı sıra düzgün yeri olmayan eğri büğrü bir durumu da ifade etmek için kullanılabiliyor.

Eciş Bücüş Deyiminin Anlamı (TDK)

Bu deyimin anlamı herhangi bir düzgün yeri olmayan eğri ve biçimsiz olan bir nesne olarak ifade ediliyor.

Eciş Bücüş Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Bu nasıl el yazısı? Eciş bücüş.