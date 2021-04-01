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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 01.04.2021 - 02:48 | Son Güncelleme:

Eceline Susamak ne demek? Eceline Susamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Eceline Susamak ne demek? Eceline Susamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı deyimler içinde bulunduğumuz durumu özetlemek için en uygun cümleler olarak kabul ediliyor. Kısa ve öz bir şekilde kişilerin kendini ifade etmesi için oldukça uygun. Deyimlerin doğru ve yerinde kullanımı da son derece önemlidir. Bu yüzden deyimlerin kullanım alanı hakkında tüm detayları sizin için derledik.

Deyimlerin kullanım alanı oldukça geniştir. Bununla beraber cümlelere kattıkları değer de bir hayli fazla. Bunun yanı sıra deyimler olmadan kurulan cümleler istenilen etkiyi vermeyebilir. Fakat deyim kullanılan cümleler daha etkin ve baskın bir karaktere sahip olur. Bu yüzden neredeyse tüm cümlelerde en az bir deyim yer alıyor diyebiliriz.

 Eceline Susamak Ne Demek?

 Eceline susamak ölüm tehlikesinin olduğunu durumlara atılmak ve durumlarda tehlikenin boyutunu önemsemeden devam etmek şeklinde ifade ediliyor. Ölebileceğinin açık olduğu işlere kalkışmak şeklinde de anlamlandırılabiliyor.

 Eceline Susamak Deyiminin Anlamı (TDK)

 Eceline susamak deyimi ölüm riskinin olduğu işlere kalkışmak ve bu işlerde ısrarcı olmak anlamlarına geliyor.

 Eceline Susamak Deyiminin Cümle içinde Kullanımı

 Neden onun yanına gidiyorsun, eceline mi susadın yoksa?

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