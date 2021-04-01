Eceline Susamak ne demek? Eceline Susamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerin kullanım alanı oldukça geniştir. Bununla beraber cümlelere kattıkları değer de bir hayli fazla. Bunun yanı sıra deyimler olmadan kurulan cümleler istenilen etkiyi vermeyebilir. Fakat deyim kullanılan cümleler daha etkin ve baskın bir karaktere sahip olur. Bu yüzden neredeyse tüm cümlelerde en az bir deyim yer alıyor diyebiliriz.

Eceline Susamak Ne Demek?

Eceline susamak ölüm tehlikesinin olduğunu durumlara atılmak ve durumlarda tehlikenin boyutunu önemsemeden devam etmek şeklinde ifade ediliyor. Ölebileceğinin açık olduğu işlere kalkışmak şeklinde de anlamlandırılabiliyor.

Eceline Susamak Deyiminin Anlamı (TDK)

Eceline susamak deyimi ölüm riskinin olduğu işlere kalkışmak ve bu işlerde ısrarcı olmak anlamlarına geliyor.

Eceline Susamak Deyiminin Cümle içinde Kullanımı

Neden onun yanına gidiyorsun, eceline mi susadın yoksa?